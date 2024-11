Da ormai diversi anni Marina La Rosa è separata dal marito Guido Bellitti, con cui aveva condiviso una storia d’amore piuttosto altalenante e complicata, ma addolcita dall’arrivo dei due figli Gabriele e Renato. Una profonda crisi di coppia tuttavia si è rivelata insanabile per i due ex, che dopo tanti hanno insieme decidono di prendere strade diverse. “Ero arrivata a 47 chili e mi sono detta ‘Basta!’”, raccontò lei in una intervista rilasciata al magazine Chi dopo la rottura.

In quell’occasione, Marina spiegò che la situazione con Guido era diventata ingestibile e che la crisi aveva radici piuttosto profonde: “Tra di noi le cose non andavano da un paio d’anni. Sarebbe stato tragico per tutti continuare a vivere così”, le parole di Marina La Rosa. Benché la decisione di farla finita sia arrivata in piena coscienza e consapevolezza, la showgirl non nega di aver attraverso momenti molto dolorosi e complicati.

Mettere fine alla relazione, spegnere eventuali progetti e prospettive, può fare male e far paura, soprattutto se si condivide un percorso da anni. “Il problema non è riconducibile solo alla fine dell’amore di per sé, ma al veder naufragare tutte le proiezioni. Per molto tempo ho pensato che la mia vita sarebbe andata in un certo modo, ora la realtà vira da un’altra parte”, raccontò l’ex concorrente del Grande Fratello.

Si vocifera inoltre che Marina avesse deciso di allontanarsi dal mondo dello spettacolo per amore del compagno e dei figli, finendo per sopprimere una parte troppo importante di sé. Oggi, ad ogni modo, la delusione per la fine di questo amore sembra ampiamente superata.

