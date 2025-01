Marisa Laurito e i figli mancati: la decisione dell’attrice

Nel corso della sua vita e carriera ricca di soddisfazione raccolte, Marisa Laurito ha raccontato più volte anche il suo lato più intimo, spiegando ad esempio per quale motivo non ha mai avuto figli. Nel corso di una intervista concessa nell’ex programma di Serena Bortone Oggi è un altro giorno, Marisa Laurito ha deciso di aprire il cuore e confessato di non aver mai avuto figli per una decisione maturata tanto tempo fa, quando decise di dare la precedenza a una carriera che aveva saputo decollare:

“Ho scelto la strada dell’arte e penso che un artista debba essere libero. Quando metti al mondo figlio, devi essere conscio che richiede un impegno emotivo e un tempo che io non avrei potuto garantirgli” ha spiegato l’attrice e conduttrice che ha trovato la felicità in altre persone e in numerose avventure professionali senza alcun rimpianto per come sono andate le cose.

Marisa Laurito e il consiglio su chi desidera dei figli: “Proporrei un esame”

Più volte in passato, la cabarettista napoletana ha colto la palla al balzo sul tema riguardante le famiglie e i figli, lanciando anche una provocante proposta a tutte quelle coppie che sognano di metterne al mondo una. L’idea lanciata da Marisa Laurito è una sorta di esame per tutti coloro che sognano di avere dei figli, un test per chi ha in mente di mandare avanti le procedure di affido:

“I figli vanno assistiti. Sa che le dico? Io farei fare un esame a chi vuole avere figli” le parole forti di Marisa Laurito che ha speso così un importante consiglio riguardo ai futuri genitori e chiunque sogni di allargare la famiglia. Intanto l’attrice continua a godersi la sua libertà, nonostante lo splendore della sua carriera sia ormai alle spalle, anche se Marisa Laurito continua a occupare un posto nel cuore di tutti coloro che l’hanno amata in 50 anni di mestiere.

