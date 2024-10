Massimiliano Ossini è uno dei protagonisti come concorrenti della nuova edizione di Ballando con le Stelle 2024, programma condotto da Milly Carlucci e che va in scena ogni sabato sera. Negli anni Ossini ha interpretato tanti ruoli ed è sempre stato un personaggio molto amato dal pubblico. Ma andiamo a vedere meglio chi è Massimiliano Ossini.

Nina Zilli e Pasquale La Rocca a Ballando con le stelle 2024/ Da possibile vincitrice a flop? Qualcosa non va

Massimiliano Ossini è nato a Napoli il 22 Dicembre 1978 e lo abbiamo visto esordire per la prima volta a Notti sul Ghiaccio, era il 2005 e già conduceva proprio Milly Carlucci. Papà Giovanni e mamma Tina, Massimiliano lascia Napoli dopo la maturità e si trasferisce a Milano dove consegue una laurea in Comunicazione. L’infanzia dell’uomo non è semplice visto che combatte fin da piccolo con la balbuzia che lo fa rinchiudere in una grande timidezza.

Federica Nargi, quando il matrimonio con il compagno Alessandro Matri?/ Infanzia nelle case popolari a Roma

Quando è piccolo però Massimiliano cade in un burrone e quella caduta gli cambia la vita paradossalmente visto che – con l’aiuto della famiglia – il ragazzo viene spronato a reagire e tirare fuori carattere. Poi lavora come modello e in poco tempo, anche grazie alla sua spigliatezza, inizia a lavorare in televisione. Negli anni ha cambiato e condotto diversi programmi tv.

Massimiliano Ossini e le diverse passioni

Nel 2006 inizia alla conduzione di Linea Verde e dopo un breve passaggio Sky torna a lavorare alla Rai dove condurrà Linea Bianca. Continua a lavorare per l’azienda pubblica e lo ricordiamo in varie trasmissioni tv, alla conduzione ad esempio di Mezzogiorno in Famiglia, ed ha lavorato anche a Uno Mattina con i vertici Rai che spesso hanno espresso complimenti al ragazzo.

Sonia Bruganelli e Carlo Aloia eliminati Ballando con le stelle 2024?/ Dopo lo sfogo è tempo del riscatto

Non solo il lavoro come modello e conduttore visto che Massimiliano Ossini è anche uno scrittore, ha scritto ben sei libri riguardo la sua più grande passione, ovvero l’alpinismo. Spesso l’uomo si diletta nei suoi momenti di relax con questa sua passione. Massimiliano vive nelle Marche con sua moglie, un’imprenditrice di Ascoli di nome Laura Gabrielli. Negli anni si occupa anche di trasmissioni relative alla natura e collabora alla pubblicazione di testi insieme con la Rai.

I due hanno tre figli: Carlotta, Melissa e Giovanni. Nel corso degli ultimi allenamenti di Ballando con le Stelle il conduttore è caduto ed ha riportato un problema fisico che lo ha mandato quasi in lacrime…Massimiliano ha raccontato: “Sono stato costretto a fermarmi perchè ho un piccolo strappo al gluteo sinistro ma non posso pensare che non scenderò in pista”, ha mostrato con la sua consueta ormai tenacia.