Data la popolarità della famosa fiction La Rosa della Vendetta, molti si chiedono chi è Melis Sezen, attrice protagonista che interpreta Deva nella famosa soap turca. Insieme a Gulcemal (altro personaggio chiave), nasce una storia d’amore appassionata che tiene gli spettatori con il fiato sospeso ad ogni appuntamento per via degli infiniti intrighi, inganni e vendette che provano ad ostacolare la loro relazione. Ma bando alle ciance e cerchiamo di conoscere meglio Melis Sezen, con qualche chicca sulla sua vita e sul lato sentimentale oltre la fiction. Nata nel 1997 a Istanbul, l’attrice ha iniziato prestissimo a recitare.

A soli 12 anni inizia il suo debutto nel mondo del cinema turco, con il via ad una carriera invidiabile e una specializzazione alla Koc University, dove ha studiato Media e Arti Visive. Melis Sezen ha sempre dichiarato di essere una ragazza fortunata, con due genitori che l’hanno sempre supportata e sostenuta nei suoi interessi. Al magazine “Elle” ha dichiarato di avere avuto un insegnamento importante da mamma e papà, quello di fare sempre quello che ti rende felice. Una famiglia serena, un debutto nel mondo del cinema e una passione incredibile per le serie tv: Melis Sezen è un’attrice con tanti interessi e poche pretese in amore.

Melis Sezen oltre lo schermo: “Io appassionata di danza, ballo salsa e tango”

La protagonista de La Rosa della Vendetta si è spesso raccontata a tutto tondo, svelando alcuni lati della sua vita ancora rimasti nascosti al pubblico. Una chicca? Ama la serie The Handmaid’s Tale, che racconta in maniera molto cruda l’oppressione femminile in un mondo distopico. Oltre alla passione per le fiction, Melis Sezen ha anche confessato come deve essere il suo uomo ideale. Di certo i corteggiatori non le mancano dato che è bellissima e con un fascino da vendere! L’attrice ha solo due pretese in fatto di un possibile fidanzato: deve essere onesto e sincero.

Intanto su Instagram Melis Sezen, attrice che interpreta Deva ne La Rosa della Vendetta, continua a riscuotere un enorme successo, con un profilo arrivato a toccare più di 2 milioni di seguaci e una cronostoria sempre puntuale di quella che è la sua vita anche lontano dalle telecamere. E a proposito di vita privata, vi sveliamo anche le sue passioni oltre alla recitazione: Melis Sezen adora ballare il tango e la salsa, è una pittrice e non perde occasione per dipingere appena ha il tempo per dedicarsi all’arte. In famiglia è legatissima a sua madre, con la quale si confida appena il morale va a terra.