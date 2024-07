Napoli, De Laurentiis gela il tifoso: “Tu di calcio capisci molto poco”/ Risposta su Hermoso (18 luglio 2024)

NAPOLI, PROSEGUE IL RITIRO DI DIMARO

Il Napoli è attualmente a Dimaro per la prima parte del ritiro azzurro. Gli uomini di Antonio Conte saluteranno il Trentino il 21 luglio, tra tre giorni. Per i campani ci sarà dunque lo spostamento a Castel di Sangro dove dal 25 luglio prepareranno la prima uscita ufficiale ovvero la sfida contro il Modena, valevole per primo turno di Coppa Italia, in programma il 10 agosto alle ore 21:15.

Se in campo Conte sta facendo correre i propri giocatori come probabilmente mai era successo la scorsa stagione, fuori dal campo il ritmo non è di certo inferiore. Manna e soci hanno già chiuso tre colpo importanti: Rafa Marin, Buongiorno e Spinazzola, autore del primo gol seppur non ufficiale dell’era Conte.

NAPOLI, LA RISPOSTA DI DE LAURENTIIS SU HERMOSO

De Laurentiis gela il tifoso: “Tu di calcio capisci molto poco”. A Dimaro succede anche questo, sopratutto quando si esagera con le domande riguardanti il calciomercato dirette al presidente del Napoli. La richiesta su Hermoso, difensore ormai ex Atletico Madrid, avanzata da un supporter partenopeo ha avuto questa risposta.

Bisognerà capire se De Laurentiis con questa frase, seguito da varie risate nonostante sia stata reputata “troppo duro” da alcuni tifosi, sia un indizio sul poco interesse degli Azzurri di insistere sullo spagnolo o se un modo di De Laurentiis per depistare gli avversari e affondare il colpo.

Mario Hermoso era nel mirino anche dell’Inter, ma la società Oaktree ha fatto capire che gli obiettivi nerazzurri hanno un target di età inferiore rispetto al 29enne nativo di Madrid. La richiesta di oltre 4 milioni era al centro delle trattative col Napoli, ma questa frase potrebbe cambiare tutto.

