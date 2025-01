Oliviero Toscani e la rivelazione prima della morte: la confessione sulle ceneri

L’Italia e il mondo della fotografia piangono Oliviero Toscani, noto fotografo di fama mondiale che è scomparso nelle scorse ore dopo una battaglia con l’amiloidosi. In una delle sue ultime interviste, concessa a In Onda, Oliviero Toscani aveva aggiornato sulle sue condizioni, ammettendo come ormai le speranze fossero poche: “Mio figlio Rocco ha detto che le ceneri le butterà sulla pila delle feci dei cavalli. Quando è finito, è finito, la cosa non mi spaventa assolutamente, questo è normale” le parole del fotografo che ha svelato le sue disposizione in caso di addio.

Ricoverato dallo scorso 10 gennaio a Cecina, Oliviero Toscani se n’è andato dopo aver portato alla luce la battaglia con la malattia la scorsa estate, ammettendo di aver perso 40 kg in un anno e di non riuscire più neanche a gustarsi il vino, con i farmaci che avevano ormai compromesso anche il gusto del noto fotografo.

Oliviero Toscani e la vita senza rimpianti: “Ho avuto di tutto”

Ormai attaccato dalla malattia, Oliviero Toscani si è sempre e comunque detto un privilegiato per ciò che ha avuto la possibilità di fare nel corso della vita, il mestiere che gli ha garantito la possibilità di costruirsi, più volte, una famiglia e di vivere con serenità, godendo dei privilegi della vita:

“Ho avuto una vita molto privilegiata e fortunata, ho vissuto tutto quello che uno può sognare di vivere e adesso è così. Devo pagare tutto quello che ho preso prima, se vivi, muori, è così” aveva sottolineato Oliviero Toscani negli ultimi tempi dopo aver ormai compreso il patto con l’esistenza. E riguardo al legame con Dio, il fotografo aveva parlato di discorso già risolto in passato, affermando di non essere credente: “Il nostro rapporto si è risolto già anni fa” aveva specificato Oliviero Toscani.

