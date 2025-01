È tornato in auge Ora o mai più, un programma che da troppo tempo mancava alla televisione italiana. La vincitrice della prima edizione è stata Lisa. La sua carriera ha avuto un rilancio dopo aver partecipato al programma condotto da Amadeus? Ora conquista radio e classifiche con i suoi nuovi singoli? Niente di tutto questo. Come ha raccontato lei stessa in un’intervista rilasciata al portale TvBlog: “Mi hanno chiuso le porte”. Non ha vissuto alcun tipo di rilancio dal punto di vista musicale.

Se c’erano dei dubbi sulla buona fede e sulla buona riuscita di Ora o mai più l’intervista di Lisa può far riflettere molti spettatori perché dopo la sua vittoria le porte del mondo della musica invece di riaprirsi, si sono chiuse in maniera inspiegabile. Negli anni ha anche parlato di come sperasse di fare belle cose, come anche il Festival di Sanremo, ma niente di tutto questo è avvenuto. Paolo Vallesi, che ha parlato della sua esperienza, è tornato ospite del Festival, lei nulla.

Ora o mai più, Lisa: “Vendo il trofeo! Portasse mica sfiga”

Sembrava cucito apposta per Lisa, il programma Ora o mai più, ma l’obiettivo non è stato raggiunto perché dopo essere riemersa dal dimenticatoio, ci è tornata e questo dovrebbe far riflettere sulla riuscita o meno del programma ora condotto da Marco Liorni. Sempre nell’intervista rilasciata a TvBlog ha anche parlato di Marco Masini, il suo vecchio coach, e di quanto l’abbia delusa per via del suo strano atteggiamento: in pratica dopo la vittoria non l’ha mai invitata a un suo live come ospite. Proprio da lui si sarebbe aspettata tutt’altro comportamento.

E pensare che Lisa, quando venne contattata da un’agenzia per partecipare al programma che era condotto da Amadeus, ha accettato subito perché credeva che fosse una sorta di ‘qui e ora’, un bellissimo carpe diem, e invece le cose non hanno funzionato perché dopo la vittoria le porte della musica le ha trovate chiuse. “Portasse mica sfiga” la cantante ha deciso di vendere il trofeo di Ora o mai più.