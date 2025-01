Ancora strascichi dopo l’ultima puntata del Grande Fratello 2024 dove sono fioccati i provvedimenti disciplinari e soprattutto abbiamo assistito all’inaspettato ritiro di Jessica Morlacchi. Protagonista fin dagli albori dell’attuale stagione del reality; la sua verve, la sua simpatia, aspetti che hanno immediatamente fatto breccia nel cuore del pubblico. Nelle ultime settimane è innegabile che il suo umore fosse cambiato; complici i tafferugli con alcuni coinquilini e anche il rapporto difficile con Luca Calvani.

A prendersi la scena, al culmine della sua esperienza, sono state le diatribe con Helena Prestes. Il tiro si è alzato, troppo veementi le discussioni per non chiamare produzione e conduttore ad un intervento; Jessica Morlacchi è arrivata così alla decisione di optare per il ritiro dal Grande Fratello 2024. Una sorta di resa, una celata volontà di prendere le distanze da determinate situazioni che non erano più affini alla sua persona, al suo modo di vivere l’esperienza. Resta il rammarico per chi l’ha seguita e tifava per lei ma anche per alcune concorrenti che hanno condiviso con lei buona parte del percorso, in particolare Pamela Petrarolo.

Pamela Petrarolo si rammarica per il ritiro di Jessica Morlacchi dal Grande Fratello 2024: “Non doveva mollare!”

Proprio nelle ultime ore sta attirando l’attenzione una sorta di sfogo di Pamela Petrarolo che, quasi parlando direttamente a Jessica Morlacchi, l’ha praticamente redarguita per la sua scelta di mollare piuttosto che lottare. “Jessica, se mi senti, sei proprio una stron*a! Hai mollato e non dovevi. Te l’ha detto anche tuo padre: ‘Chi si ritira dalla lotta, è una gran figlia di…’”. Inizia così Pamela Petrarolo, come riporta Isa e Chia, per poi proseguire: “E’ una donna che ha desiderato tremendamente di entrare a far parte del Grande Fratello; finalmente ci era riuscita ed era entrata nel modo più figo. Forte, divertente, talentuosa… A lei si è intrippato il cervello, con gli uomini si svalvola. Si è rovinata; con Giglio è diventata un’altra cosa ma con Luca… Chi glielo ha fatto fare! Lei non doveva nemmeno guardarli gli uomini, doveva viaggiare per se stessa”.

Pamela Petrarolo, grazie all’esperienza condivisa al Grande Fratello 2024, ha conosciuto innumerevoli aspetti di Jessica Morlacchi e sembra aver ben compreso cosa ha spinto la cantante ad optare per il ritiro dal reality. “E’ una donna che ha bisogno di sentirsi amata perchè tutti noi abbiamo questo bisogno; probabilmente lei da tempo cerca questa cosa. Non si vuole sentire sola, si vuole appoggiare a qualcuno e sentire importante. Queste sono tutte cose per cui io alcuni dei suoi atteggiamenti li giusticio”. L’ex ‘Non è la Rai’ ha poi concluso: “E’ una donna fragile e buona, ed è stata sc*ma a cadere nella trappola in cui poi si è ritrovata, di andata senza ritorno”.