Pamela Prati e la claustrofobia: la confessione della showgirl

Nel corso della sua vita la celebre showgirl Pamela Prati si è ritrovata a fare i conti con una scomoda compagna di viaggio come la claustrofobia, che si è ritrovata ad affrontare in giovane età e con la quale ancora oggi deve fare i conti. Intervistata nella trasmissione radiofonica Un giorno da pecora, Pamela Prati ha rivelato come il periodo del Covid sia tornato a stuzzicare la ferita di Pamela Prati:

“Sono claustrofobica, sono tanti anni che non prendo l’aereo, prima del lockdown erano più di 30 anni che non lo prendevo. In quel periodo avevo iniziato a viaggiare di nuovo un pochettino ma poi col Covid mi sono di nuovo bloccata. Però ci sto lavorando, tanto che il mio sogno più grande è tornare, in aereo, nella mia Sardegna” le parole della showgirl di Ozieri nel programma di Rai Radio 1 condotto da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro.

Pamela Prati e la confessione dal passato: “Salto l’Isola per la claustrofobia”

Della sua battaglia con la claustrofobia, Pamela Prati non aveva mai fatto mistero, già in passato infatti la showgirl sarda si era espressa sulla patologia che l’aveva costretta a rifiutare l’invito all’Isola dei famosi su Canale Cinque. Proprio prima di salpare sull’aereo per l’Honduras, Pamela Prati aveva confessato:

“Arrivata a Fiumicino, davanti all’aereo ho avuto una crisi di panico e mi hanno dovuto portare al pronto soccorso dell’aeroporto. Per cui ho capito, con grande dispiacere, che non potevo farcela e mi sono ritirata” aveva raccontato Pamela Prati ricostruendo l’accaduto e spiegando come si era ritrovata a rinunciare al programma. Con il tempo poi le cose erano tornate a migliorare, fino al momento in cui il Covid si è abbattuto su tutti e la stessa Pamela Prati ha subito un peggioramento delle condizioni di salute.

