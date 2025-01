PAOLO BONOLIS, EX DI SONIA BRUGANELLI: “C’E’ ARMONIA GENITORIALE, MA…”

Paolo Bonolis, ex marito di Sonia Bruganelli, e la loro separazione: cosa sappiamo della fine della loro storia d’amore dopo quasi 21 anni e come sono oggi i rapporti tra i due? Nel salotto televisivo di “Verissimo” ci sarà il ritorno, questo pomeriggio, della 50enne imprenditrice ed ex modella capitolina che si racconterà a cuore aperto con la conduttrice, Silvia Toffanin, soprattutto in ambito sentimentale: dopo aver chiuso la lunga liaison con Paolo Bonolis, ha ritrovato l’amore grazie ad Angelo Madonia e, nonostante alcuni rumors senza fondamento su un possibile ritorno di fiamma con l’ex marito, pare che le cose tra di loro vadano a gonfie vele. E, in attesa di ascoltare se ci sono novità direttamente dalle sue parole, parliamo qui di Paolo Bonolis, ex di Sonia Bruganelli, e di come ha vissuto questa rottura.

Per raccontare chi è Paolo Bonolis, ex marito di Sonia Bruganelli, e com’è finito il loro matrimonio, dobbiamo fare un breve excursus sulla vita sentimentale del 63enne conduttore e autore televisivo romano: dopo il breve matrimonio (durato dal 1983 al 1988) con la psicologa statunitense Diane Zoeller, e nel corso del quale era diventato per la prima volta padre di Stefano e Martina, Paolo Bonolis era stato legato alla showgirl Laura Freddi prima di incontrare la Bruganelli, portata all’altare nel 2002: dalla loro storia erano nati gli altri tre figli di Paolo, vale a dire Silvia, in quello stesso anno delle nozze, Davide (2004) e infine Adele (classe 2007). Tuttavia, come accennato, nel 2023, al termine di un periodo fatto di rumors e speculazioni, la coppia aveva deciso di separarsi in maniera consensuale e, a detta di Paolo Bonolis, anche con grande maturità nonostante oramai l’impossibilità di stare ancora assieme.

BONOLIS, “SEPARAZIONE? L’HO SUBITA, MA NON PUOI PRETENDERE DA UNA PERSONA…”

Ma come mai è terminato il matrimonio di Paolo Bonolis, ex di Sonia Bruganelli, e chi è stato a decidere di mettere la parola fine dopo oltre vent’anni? “La separazione? L’ho subita, pur condividendola”: così il 63enne sulla scelta di prendere strade diverse, ammettendo comunque di essersi trovato di fronte al fatto compiuto e ricordando anche che, come svelato proprio dalla Bruganelli a “Belve”, lo showman era stato tradito dalla compagna. “Sono stata io a tradirlo e quando gliel’ho confessato non l’ha presa bene. Ma gliel’ho detto quando ci siamo separati… Potevo non farlo ma ho pensato che fosse meglio dire la verità” era stata la rivelazione fatta a Francesca Fagnani. Ad ogni modo, proprio a “Verissimo”, la 50enne aveva riservato parole al miele per Paolo, nonostante l’addio: “È difficile trovare un uomo così, è un uomo moderno che mi ha insegnato la libertà. Oggi siamo amicissimi e anche confidenti”.

E, ricollegandoci alle indiscrezioni, mai confermate su un riavvicinamento tra di loro, possiamo aggiungere un altro aspetto su Paolo Bonolis, ex marito di Sonia Bruganelli: di recente, il conduttore ha dato l’addio allo storico manager, Lucio Presta, decisione che ha innescato una polemica social proprio tra questi e la Bruganelli; secondo i bene informati, la scelta di Paolo Bonolis potrebbe essere stata influenzata dalla donna, destina a diventare in futuro la sua nuova manager. Insomma, i rapporti tra Paolo e Sonia paiono essere molto buoni, al di là di queste indiscrezioni che attendono ancora di essere confermate: “La vita è fatta così, ci sono cose cambiano e cose che permangono. (…) Abbiamo trovato un nuovo equilibrio finché uno dei due non cade” aveva detto con filosofia Paolo Bonolis di recente che aveva accennato a una nuova “armonia genitoriale” tra di loro per il bene anche dei figli, tornando ancora sulla separazione: “Come puoi pretendere che una persona faccia ciò che non vuole più, che provi ciò che non sente più, che sia quella che non è più?”.