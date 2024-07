Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, si sposano il 12 luglio 2024/ Chi sono invitati, location e abito da sposa

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia stanno per diventare ufficialmente marito e moglie: dopo un matrimonio programmato da tempo e la malattia della madre di lui Eleonora Giorgi, si sposano il 12 luglio 2024, nella splendida località di Forte dei Marmi. Manca davvero poco al fatidico sì di Clizia e Paolo, atteso per troppo tempo. I due hanno avuto un colpo di fulmine durante la permanenza nella casa del Grande Fratello Vip, ma si erano già conosciuti durante la fiction “Sapore di Mare”. La cerimonia, organizzata ormai da mesi si terrà quindi in Toscana al “Maitò”, posto esclusivo ed elegantissimo della bellissima Forte dei Marmi. Ospiti e invitati alloggeranno tutti al Grand Hotel Principe di Piemonte a Viareggio.

Secondo le indiscrezioni, ci sono già tutti i dettagli di cosa succederà durante la giornata di venerdì 12 luglio 2024. Il primo spoiler è che Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia hanno optato per una cerimonia intima, di sole 100 persone compresi parenti e amici, un numero piuttosto esiguo contando la loro fama e la loro cerchia di personaggi dello spettacolo. Il matrimonio di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia inizierà tutto con un romantico aperitivo sulla spiaggia, mentre a cena si mangerà principalmente pesce in una location allestita ad hoc per emanare un atmosfera sognante, che del resto rispecchia il carattere dei due novelli sposi.

I più curiosi si staranno facendo diverse domande sull’abito della sposa, e Clizia non delude neanche stavolta. Per l’occasione ha scelto un brand elegantissimo, “Galia Lahav”, conosciuta per creare abiti da cerimonia dal taglio raffinato e dalle vibes romantiche. “Sarà un matrimonio con tanti amici ma non troppi.” – ha dichiarato la Incorvaia – “Paolo avrebbe voluto un matrimonio con pochi intimi, ma la mia famiglia è grande. Saremo circa cento persone”. Gli invitati saranno “pochi ma buoni”: parteciperanno Edoardo Tavassi, Giaele Donà e Micol Incorvaia.

I rumor parlano anche dell’arrivo a sorpresa, al matrimonio, della mitica Patty Pravo, amica stimatissima della coppia. Non poteva mancare Silvia Toffanin insieme al marito e direttore Mediaset Pier Silvio Berlusconi, poiché il matrimonio di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia verrà ripreso dall’inizio alla fine in esclusiva dalle telecamere di Canale 5. In tutto questo, il forte amore per la mamma di Paolo Ciavarro, Eleonora Giorgi: da anni, l’ex attrice sta affrontando un brutto tumore al pancreas che la costringe continuamente a sottoporsi a cicli di chemioterapia. Da qui, Paolo Ciavarro aveva confessato che la sua fretta per il matrimonio con Clizia Incorvaia era dovuta proprio a lei: doveva esserci nel giorno più bello della sua vita.











