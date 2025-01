Patrizia Vacondio è la donna più importante della vita di Nek: come il marito e cantante è originaria di Sassuolo e i due stanno insieme da più di vent’anni anche se il loro “sì” è arrivato solamente nel 2006. I due insieme sono diventati genitori di una ragazza, Beatrice, nata nel 2010 ma Patrizia era già mamma di Martina, nata qualche anno prima da una precedente relazione. I due stanno insieme fin da quando erano appena due ragazzi: si sono conosciuti una sera nel parcheggio di un pub e fin da subito l’artista è rimasto impressionato da quella donna, dalle sue gambe e dai suoi occhi scuri. Tra loro è stato colpo di fulmine e da quel momento non si sono più lasciati, superando anche dei momenti piuttosto complicati come quello che ha portato al tradimento di lui qualche anno dopo l’inizio della loro storia d’amore.

In un momento difficile, infatti, Nek ha ceduto alle passioni della carne, tradendo quella che è la donna della sua vita: dopodiché le ha raccontato tutto chiedendole scusa e insieme hanno deciso di proseguire quel rapporto che, nonostante questo passo falso, li rendeva felice. Così, nonostante quello sbaglio, i due sono andati avanti più uniti che mai, con la loro splendida famiglia allargata: con loro, infatti, c’è anche Martina, figlia di Patrizia Vacondio nata da una precedente relazione. Con Martina Nek ha un rapporto splendido: l’ha conosciuta che aveva appena pochi anni e l’ha sempre trattata come se fosse sua figlia, accompagnandola persino all’altare.

Patrizia Vacondio, chi è la moglie di Nek? “Mi sopporta, sono il terzo figlio”

Parlando della moglie Patrizia Vacondio, Nek ha spiegato che la donna è molto paziente nonostante lui a volte sia un po’ pesante. “Mi sopporta, lei è come se avesse 3 figli, il terzo sono io!” ha rivelato sorridendo. Patrizia, al di là delle battute e degli scherzi, è stata definita dal cantante di Sassuolo come “la colonna portante della famiglia”, sempre pronta ad accogliere, perdonare e tenere tutto in piedi. Insomma, un vero e proprio faro nella vita dell’artista e delle loro due figlie.