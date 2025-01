Patrizia Vacondio è la moglie di Nek, il celebre cantautore di Sassuolo che ha raggiunto la grandissima popolarita nel 1997 con la canzone “Laura non c’è”. Un grande amore quello nato tra i due che si sono conosciuti giovanissimi a Sassuolo come ha raccontato proprio l’artista dalle pagine di Vanity Fair: “i fari della macchina hanno illuminato un paio di gambe, e salendo c’erano questi occhi scuri. Una sbandata”. Una vera e propria sbandata per Filippo Neviani che perda la testa per la bellissima Patrizia con cui inizia una lunga storia d’amore durata dieci anni. Nel 2006 il matrimonio suggellato cinque anni dopo dalla nascita di Beatrice; si tratta della prima figlia per il cantante, mentre è la seconda per Patrizia in passato diventata già mamma di Martina.

Concorrenti Dalla strada al palco 2025, chi sono?/ Gli artisti di strada: cantanti, ballerini e…

Nonostante l’arrivo di una figlia, Patrizia Vacondio e Nek hanno dovuto superare un momento di grande crisi per un tradimento ammesso dal cantante alla moglie. Un errore che Patrizia è riuscita a perdonare nel tempo come ha confessato proprio Nek: “ci siamo ritrovati, ho ammesso lo sbaglio chiedendo scusa”.

Chi è Nek/ "Dalla strada al palco? Questo programma mi ha insegnato molto, ho scoperto un mondo diverso"

Nek e la moglie Patrizia Vacondio: “ci siamo ritrovati dopo il tradimento”

Un tradimento può essere perdonato soprattutto se l’amore è più forte di tutto. Nek e la moglie Patrizia Vacondio né sono la prova, visto che la donna è riuscita a perdonare il marito “reo” confesso. Dopo un periodo di crisi, i due si sono ritrovati guardandosi negli occhi e decidendo, insieme, di ripartire da dove si erano fermati con una sola grande consapevolezza: “siamo fatti l’uno per l’altra”. Un cedimento di cui il cantante si è pentito e che oggi non ha scalfito minimante il loro amore che va alla grande grazie anche alla presenza di Beatrice, la figlia nata nel 2011. “Il vero rock’n’roll è diventare genitori” – ha raccontato proprio il cantante che si è definito un padre presente ed ansioso.

Nek a Domenica In: “L’incidente? Ho rischiato di perdere l’uso della mano”/ “Oggi sto bene, però…”

Patrizia Vacondio e Nek recentemente hanno festeggiato 24 anni di matrimonio e per l’occasione Patrizia ha pubblicato un post sui social scrivendo: “ventiquattro anni di maritozzo, cresciamo insieme amore mio” con tanto di emoticon a forma di cuore. “La famiglia è la cosa più importante. Se stanno bene mia moglie e le ragazze, io sono ok anche sul palco” – ha detto Nek ospite di Verissimo.