Quanto rimane Maica Benedicto nella casa del Grande Fratello 2024? Nelle ultime ore è arrivato lo scoop per il reality di Mediaset: arriva una nuova concorrente direttamente dal Gran Hermano, l’edizione spagnola. Allo stesso tempo, la redazione invierà due concorrenti del reality italiano in Spagna, al posto della ragazza. I social sono già esplosi, aspettandosi tanto gossip dopo la sua entrata: la ragazza è bellissima e di certo conquisterà il cuore di alcuni concorrenti del Grande Fratello 2024. Il pubblico è già sulle spine per scoprire se Lorenzo Spolverato, Javier Martinez o qualcun altro si innamoreranno della modella.

Ebbene sì, perchè Maica Benedicto è una bellissima modella famosa sui social. Non solo, in passato è stata anche una rappresentante farmaceutica, anche se poi ha abbandonato la professione per dedicarsi al mestiere di influencer. Attualmente conta circa 30mila followers, destinati a crescere tantissimo una volta che raggiungerà anche la casa del Grande Fratello italiano, dove si attendono tanti intrighi e tanta passione. Nelle ultime ore i magazine spagnoli ci hanno aggiornati sulla reazione di Maica Benedicto una volta scoperto lo scambio al reality italiano e pare che la ragazza sia scoppiata a piangere per il dispiacere.

Maica Benedicto, il messaggio dal Grande Fratello e le lacrime: “Mi mancherete…”

Di certo non è facile abbandonare amici e compagni in una realtà come quella del Grande Fratello, e la nuova concorrente Maica Benedicto ne sa qualcosa, dato che dopo aver ricevuto la notizia è scoppiata in lacrime, dispiaciuta di lasciare i suoi amici nel reality spagnolo. Ma la domanda che tutti si fanno è quanto rimane Maica Benedicto nella casa del Grande Fratello italiano? Purtroppo la risposta non è ancora nota, dato che la produzione non ha rilasciato altri dettagli.

Da pochissimo è arrivato il comunicato ufficiale alla ragazza con questo messaggio: “Buonasera Maica, sono il ‘Grande Fratello’ italiano, ti invito a trascorrere qualche giorno a casa mia in Italia, ti aspettiamo domani. Benvenuta nella meravigliosa Italia”. Potrebbe quindi trattarsi di poche settimane, mesi oppure fino alla fine del programma. Tutto dipenderà dalle dinamiche che si andranno a creare, dagli amori e dalla scelta del pubblico che tramite il televoto sceglierà ancora una volta i concorrenti preferiti. Come se la caverà Maica Benedicto all’interno della casa dei Lumina Studio?

