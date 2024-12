Perla Maria ha un fidanzato? Come stanno le cose per la figlia di Maria Monsè

Soltanto qualche settimana fa la giovane Perla Maria ha compiuto 18 anni, traguardo che le ha dato la possibilità di sbarcare nella casa del Grande Fratello a partire da questa sera. Il reality di Alfonso Signorini aprirà le porte alla ragazza e alla mamma Maria Monsè, che ha già partecipato due volte al format di Mediaset. E a pochissimo dall’ingresso di Perla Maria nel programma, cresce la curiosità dei telespettatori riguardo alla vita privata della ragazza: c’è un fidanzato nella vita della giovanissima? La ragazza non si è mai esposta sulla questione e dai social non arrivano indizi in tal senso, chissà che nella casa del Grande Fratello non decida di rompere il silenzio sulla questione e rivelare davvero come stanno le cose.

Perla Maria, la chirurgia estetica e la passione per la moda/ Mamma Maria Monsè: "Farà il medico..."

Riguardo alla figlia di Maria Monsè, Perla Maria, sappiamo che vive con la madre, come svelato in una intervista a Fanpage: “Mia figlia ha quasi 18 anni e sta con me. Magari, se le avessi messo troppi paletti, l’avrei persa, c’è da dire un’altra cosa: alcuni dei messaggi passati non sono dipesi dalla nostra volontà” le sue parole.

Genitori Bernardo Cherubini, chi sono Viola Cardinali e Mario Cherubini/ Dal loro amore nato anche Jovanotti

Perla Maria troverà l’amore al Grande Fratello?

Questa sera prenderà il via l’esperienza nella casa più spiata d’Italia per la giovane Perla Maria, figlia di Maria Monsè, e chissà che per lei non possa nascere l’occasione di fare qualche incontro speciale durante il programma. Nonostante la giovanissima età, Perla Maria potrebbe approfondire la conoscenza con qualche attuale gieffino:

Maria Monsè, intervistata da Fanpage, ha rivelato riguardo alla ragazza: “Va al liceo con profitto, studia pianoforte il sabato, non si fa crescere le unghie lunghe chilometri diversamente da tante coetanee, continuerà a studiare, com’è sempre accaduto nella mia famiglia”. Chissà però che Perla Maria non possa trovare spazio anche per l’amore nel programma di Canale Cinque.

Alessandro Basciano, procura di Milano chiede arresti domiciliari/ "Pericoloso per Sophie Codegoni"