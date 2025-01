Perla Vatiero ha rotto il silenzio sulle recenti dinamiche al Grande Fratello. Lei, che è stata la vincitrice della scorsa edizione nonchè protagonista con il suo ex fidanzato Mirko Brunetti, ha deciso di dire la sua su Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. Secondo molti fan, i due stanno fingendo e hanno messo in piedi una relazione solo per generare clip e poter rimanere insieme nella casa del Grande Fratello.

Poco tempo fa anche Stefania Orlando ha espresso dubbi sulla coppia, insospettita dal fatto che i due continuano a litigare a favor di telecamere durante la notte per poi far pace come se nulla fosse il giorno dopo. E così anche Perla Vatiero ha deciso di esprimere i suoi dubbi in un’intervista rilasciata per Libero. Al giornale ha voluto criticare Alfonso Signorini che ha fatto una battuta citandola in trasmissione e si è lasciata andare anche su Shaila e Lorenzo. Cos’ha detto Perla Vatiero? Scopriamolo insieme.

Perla Vatiero: “Shaila e Lorenzo vittime del sistema”, poi la frecciata a Jessica e Helena

In un’intervista, Libero ha chiesto a Perla Vatiero cosa pensasse di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, che hanno preso il posto di lei e Mirko Brunetti in questa edizione del Grande Fratello. Alla domanda, la ragazza ha risposto di non avere dubbi: in questa edizione manca la verità dei rapporti che invece c’era nella precedente. “Anche loro sono stati un po’ vittima del ‘sistema Grande Fratello’ e hanno fatto un bel casino.” Ha continuato Perla Vatiero. La ragazza ha poi aggiunto che anche se Shaila e Lorenzo hanno parlato di sentimenti, sembrano essere guidati dall’hype che si è creato nei loro confronti. Successivamente, il giornalista le ha fatto una domanda su Jessica Morlacchi e Helena Prestes.

Cosa pensa Perla Vatiero delle due protagoniste del Grande Fratello? Il suo pensiero incontra quello di molti. L’ex vincitrice del programma ha dichiarato di non aver guardato abbastanza i loro percorsi, ma che questo mondo le ha insegnato che tutto è possibile. Cosa intendeva? E cosa pensate dell’opinione dell’ex gieffina sui concorrenti attuali del reality? Di certo il suo pensiero su Shaila e Lorenzo non è distante da quello che pensano in molti del pubblico: staranno davvero fingendo o è vero amore? Non ci resta di aspettare fino alla fine per scoprire se il loro sentimento è autentico come sostengono…