PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA REAL MADRID: LE MOSSE PER IL BIG-MATCH

Con le probabili formazioni Atalanta Real Madrid entriamo nel clima di una partita che questa sera a Bergamo potrebbe addirittura vedere favorita la Dea di Gian Piero Gasperini. I nerazzurri d’altronde si meritano tutta questa considerazione perché stanno facendo meraviglie su entrambi i fronti: capolista solitaria del campionato di Serie A con nove vittorie di fila e attualmente fra le prime otto anche nella classifica unica della nuova Champions League, dopo la vittoria con sei gol sul campo dello Young Boys.

I meriti dell’Atalanta risaltano ancora di più a confronto con le fatiche forse inattese del Real Madrid, che in particolare sta rischiando grosso in Champions League, dove ha già perso per ben tre volte, anche contro il Milan e poi nell’ultima giornata a Liverpool. Ecco allora che clamorosamente sono i campioni in carica ad avere estrema necessità di fare punti oggi, chissà quanto andrà ad incidere sulla partita questo aspetto. Per il momento, possiamo curiosare nelle probabili formazioni Atalanta Real Madrid…

PRONOSTICO E QUOTE, TUTTO MOLTO INCERTO

Il pronostico che si accompagna alle probabili formazioni Atalanta Real Madrid è davvero incerto secondo le quote dell’agenzia Snai. Ecco infatti che il segno 1 vale 2,65 mentre la quotazione del segno 2 è pari a 2,50, con il Real favorito ma davvero di un soffio. Il pareggio varrebbe di più, perché il segno X è indicato a 3,60 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA REAL MADRID

SCOPRIAMO LE SCELTE DI GASPERINI

Le probabili formazioni Atalanta Real Madrid vedono mister Gian Piero Gasperini intenzionato a confermare il modulo 3-4-2-1 che ormai è un vero e proprio marchio di fabbrica per la sua Dea. Quanto ai possibili undici titolari, indichiamo il portiere Carnesecchi protetto dalla difesa a tre che potrebbe essere composta da Kossounou, Hien e Kolasinac, con Djimsiti prima alternativa; ecco poi a centrocampo Bellanova, De Roon, Ederson che rientra dopo la squalifica nel turno precedente e Ruggeri, con i due italiani quindi sulle fasce; infine, in attacco c’è abbondanza ma per questa partita il Gasp dovrebbe andare sul sicuro, quindi citiamo De Ketelaere e Lookman sulla trequarti, alle spalle del centravanti Retegui.

VARI ASSENTI PER ANCELOTTI

Bisogna riconoscere che Carlo Ancelotti deve fare i conti con diversi assenti eccellenti nelle probabili formazioni Atalanta Real Madrid, quindi il modulo di riferimento dei Blancos dovrebbe essere il 4-3-3, comunque con tantissimi nomi di spicco, che almeno sulla carta dovrebbero essere garanzia di rendimento. Si potrebbe cominciare con il portiere Courtois; davanti a lui una difesa a quattro che da destra a sinistra dovrebbe prevedere Lucas Vazquez, Raul Asencio, Rudiger e Mendy; il terzetto di centrocampo è davvero notevole con Valverde, l’eterno Modric in cabina di regia e Bellingham; infine in attacco potremmo vedere l’ex Milan Brahim Diaz con Mbappé e il giovane turco Arda Guler.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA REAL MADRID: IL TABELLINO

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman; Retegui. All. Gasperini.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Lucas Vazquez, Raul Asencio, Rudiger, Mendy; Valverde, Modric, Bellingham; Diaz, Mbappé, Guler. All. Ancelotti.