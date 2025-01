Loredana Lecciso è una delle ospiti della trasmissione Storie di Donne al bivio, programma in onda mercoledi 15 Gennaio 2025. Loredana ha due sorelle, la gemella Raffaella e la piccola Amanda ed è molto legata ad entrambe. Anche loro in un modo o nell’altro hanno fatto parte del mondo dello spettacolo, andiamo a vedere chi sono.

Shaila Gatta ‘scarica’ Luca Calvani: "Non mi fido più di te"/ "Sono una persona, non un gioco"

La sorella gemella Raffaella fece parte anni fa del mondo dello spettacolo, partecipò a diverse trasmissioni (ad esempio furono veline a Striscia la Notizia) insieme alla sorella Loredana ma successivamente entrambe hanno preferito dedicarsi ad altro, attualmente la donna ricopre il ruolo di responsabile dell’ufficio marketing dell’emittente di Canale 8. Oltre a questo è titolare di un negozio di scarpe.

Perché Paolo Bonolis ha rotto con Lucio Presta?/ Nuovi rumors, "Motivazioni economiche"

Per quel che riguarda la vita privata la donna è stata sposata con il giornalista Toti Bellone ma successivamente i due hanno divorziato. La coppia ha avuto una figlia, Federica. Attualmente non si sa se Loredana Lecciso ha un partner o no. Raffaella è davvero molto legata ad entrambe le sorelle e lo stesso vale per i loro figli.

Loredana Lecciso e il rapporto con Amanda e Raffaella

Amanda Lecciso è la sorella minore di Loredana e Raffaella e fino a poco tempo fa è sempre stata lontana dal mondo dello spettacolo. Finora visto che il 19 Settembre 2024 ha fatto il suo ingresso al Grande Fratello Vip dove si è fatta conoscere al pubblico, raccontando anche alcuni aneddoti riguardo la sua vita.

Tony Effe pazzo d’amore per Giulia De Lellis/ Dedica per il compleanno: “La mia ragione di vita”

Amanda ha due figli avuti da due storie diverse, Giorgio che ha 16 anni e Ninni che ha oggi 10 anni. Al momento pare che sia single ma nessuno sa questa cosa con precisione. Raccontandosi a Di Più Loredana Lecciso ha raccontato il rapporto con Amanda: “Lei non è mai stata una che ha pensato al mondo dello spettacolo come scelte di vita”. Amanda lavora infatti nel mondo del turismo.

E Loredana ha raccontato la sorella in questo modo: “Rispetto a lei e mia sorella lei è quella più razionale, giudiziosa e responsabile”. Loredana ha seguito e sta seguendo con passione e tifo la sorella e in diverse occasioni è intervenuta nel programma di Alfonso Signorini e ha raccontato le sue impressioni.