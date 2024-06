Risultati Circoscrizione Isole, Elezioni Europee 2024/ Diretta exit poll: seggi eletti, liste e preferenze

SPOGLIO CIRCOSCRIZIONE ISOLE, DIRETTA RISULTATI ELEZIONI EUROPEE 2024: QUANDO ESCONO EXIT POLL E I VERDETTI

Le Elezioni Europee 2024 entrano nel vivo con la seconda giornata di voto, che apre ai risultati, visto che alla chiusura dei seggi seguirà l’inizio dello spoglio (con exit poll e proiezioni) e quindi la diretta degli scrutini anche per quanto riguarda la Circoscrizione Isole, che comprende le regioni Sicilia e Sardegna. Tenendo conto che l’Italia ha a disposizione 76 seggi elettorali, per quanto riguarda le Isole in lizza ci sono otto posti. La situazione riguardo la loro assegnazione sarà più chiara alla chiusura delle urne.

RISULTATI AFFLUENZA ELEZIONI EUROPEE 2024, COMUNALI E REGIONALI/ Comuni e circoscrizioni ore 19 oltre il 40%

Con l’inizio dello spoglio, da tutte le circoscrizioni emergeranno i risultati delle Elezioni Europee 2024 che ci consentiranno poi di disegnare in primis il quadro generale per l’Italia, arrivando poi a capire come cambieranno gli equilibri in generale in Europa. Tutto ciò ci consentirà anche di capire chi sono i parlamentari eletti che daranno vita alla nuova legislatura. Anche nella Circoscrizione Isole ci si interroga sul momento in cui escono i risultati, una domanda che li accomuna agli altri elettori del resto d’Italia, anche per quanto riguarda la risposta: avremo i primi dati dopo la chiusura dei seggi, ma il dettaglio dovrebbe essere disponibile da lunedì 10 giugno, mentre bisognerà pazientare fino a martedì o mercoledì per fare il punto generale, a livello europeo, della situazione.

RISULTATI EXIT POLL ELEZIONI EUROPEE 2024/ Diretta affluenza Italia proiezioni seggi: Germania, Afd batte Spd

CANDIDATI SEGGI CENTRODESTRA, PD, M5S, AVS, SUE E AZIONE NELLE ISOLE: VERSO PREFERENZE ED ELETTI

I risultati delle Elezioni Europee 2024 ci consentiranno di analizzare il voto anche relativamente alla Circoscrizione Isole, anche alla luce dei dati che emergeranno in merito a preferenze e proiezioni su seggi eletti e liste. Non mancheranno le prime ipotesi, a cui poi seguiranno riscontri ufficiali, in merito alle corse dei singoli candidati, le cui scelte hanno alimentato il dibattito politico nelle ultime settimane. Non particolarmente in casa Fratelli d’Italia, visto che la premier Giorgia Meloni è scesa in campo come capolista in tutte le circoscrizioni. Lei non è l’unica leader di partito che compare al primo posto nelle liste dei candidati in Sicilia e Sardegna, perché c’è pure Elly Schlein del Pd che ha fatto la stessa scelta.

Risultati Circoscrizione Centro, Elezioni Europee 2024/ Diretta exit poll: seggi eletti, liste e preferenze

La Lega, invece, ha scelto Annalisa Tardino, che è europarlamentare uscente, mentre Forza Italia ha optato per Caterina Chinnici, che in Europa era stata eletta col Pd. M5s ha scelto Giuseppe Antoci, noto per la sua battaglia contro la mafia, infine Stati Uniti d’Europa su Rita Bernardini, leader di Nessuno tocchi Caino. Se volete approfondire la lista dei candidati dei principali partiti in lizza alle Elezioni Europee 2024, ecco i nostri approfondimenti: FdI – Pd – M5s – Lega – Forza Italia – Stati Uniti d’Europa. Invece, sul sito di Eligendo del Viminale trovate i nomi di tutti i candidati.

PROIEZIONE ELETTI NELLE ISOLE E SONDAGGI: I DATI PRE-ELEZIONI EUROPEE 2024 E I RISULTATI DEL 2019

Come per il Sud, anche nella Circoscrizione Isole la sfida alle Elezioni Europee 2024 per quanto riguarda i partiti italiani vede, secondo i sondaggi, un testa a testa tra Fratelli d’Italia e il Movimento 5 Stelle. Questa è almeno la fotografia che aveva scattato Bidimedia negli ultimi sondaggi prima dell’inizio del silenzio elettorale, con qualche sorpresa. Ad esempio, M5s sarebbe il primo partito con il 23,4%, poco più di quanto è stato attribuito a FdI, visto che il partito di Giorgia Meloni dovrebbe ottenere il 22,7% stando alle ipotesi. Terzo partito, secondo i sondaggi politici, il Partito Democratico con il 15,1%, mentre la sorpresa potrebbe essere Libertà di Cateno De Luca, visto che gli è attribuito l’11,8%, quindi anche meglio di Forza Italia-Noi Moderati che era attestato al 10,6%. La metà dovrebbe ottenere la Lega che è al 5%, un punto percentuale in più di Allenza Verdi Sinistra, mentre in fondo la sfida è tra Stati Uniti d’Europa e Azione di Carlo Calenda, rispettivamente al 2,9% e 2,3%.

Tra i sondaggi politici effettuati da Bidimedia ci sono quelli che riguardano la proiezione dei seggi, che possono trovare conferma o essere ribaltati in base ai risultati che avremo sulle Elezioni Europee 2024 per quanto riguarda la Circoscrizione Isole. FdI dovrebbe ottenere 3 seggi, uno in più di M5s e Pd, che ne conquisterebbero due a testa, mentre uno andrebbe a Forza Italia, ma questo per quanto riguarda i partiti principali, che vedrebbe a bocca asciutta la Lega, mentre Libertà di Catena De Luca potrebbe ottenerne a sorpresa. Intanto, nel 2019 nelle Isole gli 8 seggi furono divisi così: 2 rispettivamente a M5s, Pd e Lega, uno a testa per Fratelli d’Italia e Forza Italia.











© RIPRODUZIONE RISERVATA