Risultati Circoscrizione Sud, Elezioni Europee 2024/ Diretta exit poll: seggi eletti, liste e preferenze

CIRCOSCRIZIONE SUD, DIRETTA RISULTATI ELEZIONI EUROPEE 2024 E SPOGLIO, QUANDO ESCONO EXIT POLL E VERDETTI?

C’è grande attesa dei risultati anche tra gli elettori che si sono recati alle urne per le Elezioni Europee 2024 della Circoscrizione Sud, una delle cinque in Italia e che comprende le regioni Campania, Puglia, Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria: in ballo ci sono 18 dei 76 seggi elettorali che vengono messi in palio in Italia. Quando chiuderanno le urne, partirà la diretta dello spoglio grazie a cui avremo dopo gli exit poll nazionali i primi risultati e capiremo dallo scrutinio il quadro delle preferenze nelle liste presenti sulla scheda elettorale.

I dati che arriveranno da tutte le circoscrizioni confluiranno nei risultati generali delle Elezioni Europee 2024, quindi con quelli degli altri Paesi membri dell’Ue, grazie a cui poi scopriremo chi sono i parlamentari eletti per quanto riguarda la nuova legislatura. Per quanto riguarda le previsioni riguardanti quando scopriremo i risultati della Circoscrizione Sud, ma questo vale anche per le altre, il dettaglio sarà presumibilmente disponibile lunedì 10 giugno 2024, mentre chi è interessato al quadro completo dovrà aspettare tra martedì e mercoledì.

RISULTATI CANDIDATI SEGGI CENTRODESTRA, PD, M5S, AVS, SUE E AZIONE AL SUD: ATTESE PREFERENZE ED ELETTI

L’attesa di scoprire in maniera precisa e approfondita tutti gli exit poll, le proiezioni e risultati effettivi che riguardano la Circoscrizione Sud, per quanto riguarda le Elezioni Europee 2024, con i dati sulle preferenze e le proiezioni relative anche ai seggi eletti delle liste, chiama in causa li stessi candidati, alcuni dei quali si ritrovano in sfida con leader nazionali dei partiti o europarlamentari che si sono rimessi in gioco, senza dimenticare alcuni rappresentanti della società civile che hanno deciso di scendere in campo, ma non a livello locale, bensì sul terreno europeo. Hanno chiaramente più probabilità di essere eletti i cosiddetti capilista dei partiti in gioco, la cui scelta alla guida dei gruppi di candidati è fatta proprio per raccogliere più voti possibili per il singolo partito.

Basti pensare alla premier Giorgia Meloni, che si è candidata in tutte le circoscrizioni come capolista, anche la Sud, mentre Forza Italia punta sul vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. Scelta diversa per la Lega, perché in lizza non c’è il suo leader Matteo Salvini, bensì il generale Roberto Vannacci. A proposito di personalità che erano fuori dalla politica, il Pd punta sulla giornalista Lucia Annunziata. Invece, il M5s ha scelto l’ex presidente dell’Inps Pasquale Tridico. Comunque, i nomi di tutti i candidati per il ruolo di europarlamentare sono a disposizione sul sito Eligendo, messo a disposizione dal Ministero dell’Interno. Di seguito, invece, vi indichiamo i candidati dei maggiori partiti in lizza: FdI – Pd – M5s – Lega – Forza Italia – Stati Uniti d’Europa.

SONDAGGI E PROIEZIONE ELETTI AL SUD: I DATI PRE-ELEZIONI EUROPEE 2024 E I RISULTATI DEL 2019

La sfida per i 18 seggi in palio sui 76 nel complesso che ottiene l’Italia alle Elezioni Europee 2024 sembra poter essere un testa a testa tra Fratelli d’Italia e Movimento 5 Stelle, dalle ipotesi sui risultati fatte prima della tornata elettorale, i partiti di Giorgia Meloni e Giuseppe Conte dovrebbero ottenere 5 seggi a testa, capitalizzando più della metà di quelli a disposizione nella Circoscrizione Sud. Ciò è quanto emerge dai sondaggi forniti da Bidimedia prima che scattasse il silenzio elettorale (e prima ovviamente degli imminenti exit poll), con il Partito democratico attardato con 3 possibili seggi, uno in più di quanti ne potrebbe ottenere Forza Italia. Solo uno dal Meridione per Lega, Stati Uniti d’Europa e Alleanza Verdi Sinistra. Quindi, resterebbe a bocca asciutta Azione di Carlo Calenda.

Oltre alle proiezioni sui seggi, il sondaggio di Bidimedia per la Circoscrizione Sud fornisce in relazione alle Elezioni Europee 2024 i possibili risultati fornendo le intenzioni di voto degli elettori: il primo partito sarebbe M5s con il 27,7%, mentre il secondo sarebbe FdI alla luce del suo possibile 23,2%. Al Pd guidato da Elly Schlein veniva invece attribuito il 18,7%, più distaccati Forza Italia-Noi Moderati con l’11,2%, mentre la Lega non andrebbe oltre il 5,4%. Alle sue spalle Alleanza Verdi Sinistra con il 3,5%, poco più di SUE col 3,3%, mentre Azione-Siamo Europei potrebbe totalizzare il 2,1%. Quando saranno a disposizione i risultati delle Elezioni Europee 2024 per la Circoscrizione Sud capiremo se queste previsioni trovano conferma o vengono smentite dagli elettori alle urne. Intanto, nel 2019 al Sud i 18 seggi furono divisi così: 5 rispettivamente a M5s e Lega, 4 al Pd, 3 a Forza Italia e uno a Fratelli d’Italia.











