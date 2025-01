Rudy Zerbi attaccato ad Amici 2024-25: i telespettatori furiosi

Nuovo appuntamento con Amici 2024-25 su Canale Cinque, il talent condotto da Maria De Filippi ha interessato i telespettatori che come prima cosa si sono ritrovati davanti alla sfida tra Nicolò e Riccardo, un duello che ha scatenato i social e i giudizi dei professori, che come al solito si sono espressi su quanto ascoltato in trasmissione. Nonostante Nicolò sia riuscito a vincere il duello, il giudizio di Rudy Zerbi in favore del suo rivale hanno fatto infuriare il pubblico. “Rudy anche questa volta ha scazzato, stiamo parlando di un talento enorme e infinito”, “E’ già in finale, è due spanne sopra gli altri allievi, sarà tra i contendenti alla vittoria finale” si legge su X tra i commenti circolati sui social.

Ma in generale tutto il livello della puntata di oggi 19 gennaio 2025 di Amici è sembrato più alto del solito, con i telespettatori che ovviamente hanno notato le performance dei vari allievi di Maria De Filippi: “Grande puntata, si stanno esibendo alla grande oggi”.

Amici 2024-2025, Nicolò tra i favoriti alla vittoria finale?

Nonostante manchino circa due mesi al serale di Amici 2024-2025, il pubblico del talent di Mediaset ha già iniziato a esprimersi sui vari cantanti e ballerini che stanno accelerando di giorno in giorno il loro percorso nel format.

E non è da escludere per molti che Nicolò possa vincere il talent, il giovanissimo ha mostrato il suo talento e una voce davvero inconfondibile, nei quali molto ci leggono già il nome del trionfatore di Amici 2024-2025. Ovviamente troppo presto per i pronostici, ma intanto i telespettatori stanno iniziando a esprimere le loro preferenze. Applausi del web anche per Chiamamifaro, che ha regalato una buona performance nella puntata di Amici 2024-2025 di oggi 19 gennaio su Canale Cinque, anche la ragazza sembra una delle più accreditare per guadagnarsi il Serale.