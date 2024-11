A distanza di quasi due anni dall’entrata in vigore delle nuove linee guida per l’orientamento scolastico (D.M. n. 328 del 22 dicembre 2022) il Ministro Valditara ha inviato una lettera alle famiglie con figli in uscita dalla scuola secondaria di primo grado per fornire a studentesse e studenti e ai loro genitori “informazioni il più possibile complete e aggiornate” per la prosecuzione del percorso di studi.

Nella lettera il Ministro Valditara scrive: “Siamo tutti consapevoli della criticità del passaggio dal primo ciclo alla scuola secondaria di secondo grado, nonché dell’importanza che la scelta del percorso scolastico riveste rispetto alle aspettative personali e lavorative dei giovani”. Per questo, anticipa Valditara, il Ministero da quest’anno metterà a disposizione di studenti e famiglie un modello nazionale per il “Consiglio orientativo”, che sarà utilizzato dai docenti del primo ciclo, per fornire un supporto concreto ai genitori. Il documento conterrà l’indicazione del possibile percorso scolastico da intraprendere per il secondo ciclo, in linea con le propensioni e le potenzialità di ogni singolo studente”.

Con questa lettera viene messa a disposizione una piattaforma digitale “Unica” per l’orientamento, per fornire a studenti e famiglie informazioni e dati per una scelta consapevole nei passaggi formativi e professionali più importanti, frutto della collaborazione con le principali Associazioni di Categoria dei diversi settori occupazionali.

Una piattaforma che consentirà di conoscere gli esiti occupazionali e i percorsi di studio dei diplomati del proprio territorio, approfondendo così tutte le opzioni possibili sia nel passaggio dalla scuola secondaria di I grado a quella di II grado, sia delle scelte post-diploma secondario, con uno specifico focus sull’offerta dei percorsi della nuova filiera formativa tecnologico-professionale “4+2” e degli ITS Academy. Una vera novità che va incontro alle esigenze delle famiglie, degli studenti ma anche a quelle del mondo associativo e imprenditoriale.

In una nota Confcommercio ha dichiarato di apprezzare “l’iniziativa del ministro Valditara per supportare i giovani nella scelta del percorso di studi da intraprendere al termine della scuola secondaria di primo grado. Così come è stata molto importante la collaborazione con il Ministero dell’Istruzione nell’elaborazione di dati e statistiche relative alle scelte dei percorsi di Istruzione Tecnologica Superiore e alle prospettive lavorative dei diplomati. Si tratta di scelte importanti che riguardano il futuro del nostro Paese e che dovranno tener conto di importanti trasformazioni sociali ed economiche che abbiamo davanti, come la transizione digitale ed energetica, l’intelligenza artificiale e le sfide della sostenibilità” (ANSA).

Anche la CNA (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa) ha sottolineato l’importanza di far sì che i giovani dispongano di informazioni il più possibile complete e aggiornate per riflettere sulle loro vocazioni e attitudini, e declinarle in modo che siano foriere di una piena realizzazione.

Un passo in avanti, dunque, verso un sistema di orientamento più integrato, verso la costruzione di un ecosistema formativo dove tutti – famiglie, istituzioni scolastiche, imprese, università, ITS Academy, associazioni di categoria – possono collaborare per consentire alle giovani generazioni di scegliere – e poi intraprendere – con consapevolezza quei percorsi formativi maggiormente in grado di valorizzare i talenti di ciascuno, per il bene proprio e di tutta la società.

