Shaila Gatta “scarica” anche Lorenzo Spolverato: “Da donna non lo scelgo“

Al Grande Fratello 2024 si torna a parlare del “quadrilatero amoroso” di questa edizione e, nello specifico, i riflettori sono questa sera puntati sulla posizione di Shaila Gatta. La concorrente, se da un lato continua a nutrire attrazione verso Lorenzo Spolverato pur non avendo condiviso alcuni suoi comportamenti, dall’altro si è avvicinata a Javier Martinez salvo poi tornare sui suoi passi poiché non realmente interessata a lui. “Io non sento che tu sia sbagliato, non sento però un trasporto emotivo. Non riesco a sentirmi coinvolta” ha ammesso.

Nel corso di questa puntata, dunque, Shaila sembra essere a un bivio tra Lorenzo e Javier. Se con loro due sembra avere al momento le idee ancora poco chiare, è però ben consapevole di come deve essere il suo fidanzato ideale, soprattutto a livello caratteriale. “C’è una parte di Lorenzo che mi attira, ma è tutto il resto del suo comportamento che non mi è piaciuto e da donna non lo scelgo, perché non mi piace un uomo che si comporta così“, ha ammesso, sottolineando di non volere al suo fianco un uomo che, nel mentre, si è “buttato” tra le braccia di un’altra ragazza, in questo caso Helena. “Giusto esplorare, ma nei limiti“, il pensiero di Shaila.

Shaila Gatta e il fidanzato ideale: “Chiedo solo che una persona abbia carattere“

Lorenzo Spolverato, nonostante l’evidente attrazione fisica, è dunque al momento lontano dal prototipo di uomo ideale per Shaila Gatta a livello caratteriale e mentale. La concorrente del Grande Fratello 2024, tuttavia, ha anche posto un freno a Javier Martinez spiegando di non essere stata emotivamente coinvolta da lui e dal suo carattere. “Mi manca la complicità e qualcuno che mi tenga testa. So cosa a me piace e non chiedo tanto, solo che una persona abbia carattere“, ha ammesso lei in Confessionale.

Dunque, al momento, né Lorenzo Spolverato né Javier Martinez potrebbero rappresentare il fidanzato ideale per Shaila Gatta, in una situazione che fatica a sbloccarsi.