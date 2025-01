Shaila Gatta si è detta contro Zeudi Di Palma dopo le dichiarazioni su Javier Martinez al Grande Fratello. La concorrente ha detto di non essere interessata al ragazzo ma che il suo cuore batte solo per la modella brasiliana. Sarà vero o è stato solo un volo pindarico per schivare l’ira dell’amica? L’ex velina ha dei grossi dubbi rispetto alla posizione di Zeudi, ed è convinta che non sia poi così interessata a Helena Prestes ma che al contrario si sia presa una bella cotta per Javier.

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello di giovedì 23 gennaio 2025, Alfonso Signorini ha spiazzato la Prestes con delle immagini che non si aspettava: Zeudi Di Palma nel letto con Javier a farsi le coccole. L’ex miss Italia ha addirittura detto di sentirsi piccola piccola nelle sue braccia, il che ha lasciato di stucco Helena, che da felicissima di entrare si è irrigidita. A suo dire, Zeudi si sarebbe accorta proprio in questi giorni di provare qualcosa di forte per Helena Prestes, e non per il pallavolista argentino. Shaila Gatta, però, è totalmente contraria.

Shaila Gatta e Mariavittoria Minghetti contro Zeudi Di Palma: “Io non le credo, ha fatto tutto per la puntata”

Molti dei concorrenti del Grande Fratello non sono affatto convinti delle dichiarazioni di Zeudi Di Palma, che aveva svelato di provare sentimenti solo per Helena. Shaila Gatta ha voluto così palesare i suoi dubbi, dicendo di essere confusa dall’atteggiamento della miss. Del resto le clip sono state mostrate in diretta, e l’interesse tra i due era assai palese. Frasi dolci, abbracci e coccole a discapito di Helena Prestes, che invece aveva fiducia in tutti e due. Così, Shaila Gatta si è confidata con Mariavittoria Minghetti: “Le ho detto di prendersi il beneficio del dubbio. Lei e Javier si piacciono.” ha detto alla coinquilina.

Poi ha continuato: “Che stai a fare con una persona che ha detto che non ti vuole? Se metti in primo piano te stessa non stai con Helena, stai da sola“. Shaila Gatta non crede per nulla alla dichiarazione di Zeudi Di Palma: “Ma chi ci crede che Helena è innamorata?! Scegli te stessa o continua con Javier…io non le credo“. Mariavittoria l’ha seguita a ruota, dicendo che la decisione presa da Zeudi è stata solo per il favore della puntata, come se avesse dovuto prendere per forza una posizione.