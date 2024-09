Durante la diretta del Grande Fratello di lunedì 30 settembre 2024 si è parlato tanto del flirt in corso tra Javier e Shaila Gatta, i quali si sono confessati attratti l’uno dell’altra sin dai primi momenti nella casa. Alfonso Signorini ha voluto rivangare un episodio successo in settimana, quando Javier è entrato nel letto dell’ex velina, la quale si è innervosita sentendosi imbarazzata dato che per lei il letto è un luogo privato e importante. Il conduttore ha dunque deciso di organizzare un confronto fra i due per calmare le acque e far assopire ogni tensione.

Una situazione la loro che non piacerebbe a nessuno. Shaila Gatta è infatti divisa tra due fuochi e apprezza aspetti diversi dei due ragazzi: di Javier è attratta fisicamente, mentre apprezza la leggerezza con cui Lorenzo Spolverato prende la vita. Eppure, durante la puntata del 30 settembre 2024 c’è stato uno scontro dopo che l’ex velina si è chiarita con Javier nella Mistery room. Lorenzo appena la ragazza è tornata sul divano della casa per partecipare alla diretta ha esordito dicendo: “Il dado è tratto“, frase che ha fatto infuriare Sheila.

Una volta che Shaila Gatta è tornata dopo la discussione con Javier nella Mistery, si è scatenato il putiferio. Lorenzo Spolverato ha detto ad Alfonso Signorini che secondo lui tra l’ex velina e Javier sta nascendo qualcosa di serio, e questa presunzione non è piaciuta molto a Shaila Gatta, che pur avendo ribadito più volte di “star giocando”, ha sottolineato quanto non sia giusto che lui decida per lei. Visibilmente scosso, Lorenzo Spolverato si è difeso, dicendole che in realtà anche lei ha parlato più volte al posto suo.

“Sei tremendo“, gli ha detto Shaila, che ha anche ricordato il bacio dato a Helena Prestes utilizzando un termine poco elegante, come le è stato fatto notare da Lorenzo. Alfonso Signorini ha subito fatto notare quanto nonostante non ci sia un sentimento, i due se la stiano prendendo troppo rispetto a questa questione, ma Shaila Gatta ha interrotto la discussione dicendo: “Siamo tutti esauriti qui“. Come finirà tra loro due? Avrà ragione Lorenzo rispetto a quello che sta succedendo tra lei e il bel Javier al Grande Fratello?