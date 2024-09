“KAMALA HARRIS HA VINTO SU DONALD TRUMP NEL DIBATTITO TV”: COSA DICONO I PRIMI SONDAGGI SULLE ELEZIONI USA 2024 POST-DUELLO

I sondaggi sulle Elezioni Usa 2024 la mattina dopo il primo dibattito tv fra Donald Trump e Kamala Harris (qui il nostro resoconto dettagliato, ndr) sono ancora “a caldo” ma convergono quasi tutti sulla vittoria ai punti per la candidata Dem: quelli commissionati dal leader dei Repubblicani danno una vittoria per Trump, ma la maggior parte convergono nell’indicare in Kamala Harris la vincitrice del duello di ieri sera, ribaltando quanto invece compiuto da Biden nel primo dibattito dello scorso giugno.

Davanti ai moderatori della Abc News (attaccati da Trump post-dibattito per la parzialità dei loro interventi pro-del), la sfida fra i due candidati alla Casa Bianca rimette in gioco definitivamente Kamala ma rende i prossimi due mesi ancora più incerti per la campagna elettorale di un’America sostanzialmente spaccata in due. Secondo l’instant-poll della CNN subito dopo il dibattito tv, Kamala Harris ha vinto per il 63% degli elettori intervistati, che si dicono convinti a votarla alle Elezioni Presidenziali del 5 novembre 2024: solo il 37% parla invece di vittoria per lo sfidante Donald Trump. Nell’analisi dettagliata della CNN resta però un dato che rende ancora più incerto l’esito fra due mesi: il fatto che la vicepresidente abbia vinto il dibattito non è detto che influenzerà l’esito delle Elezioni.

DOPO IL DIBATTITO SU ABC L’AMERICA È SPACCATA: SULL’ECONOMIA TRUMP FESTEGGIA, +20% NEI SONDAGGI SU HARRIS

L’America infatti risulta sezionata in due (e non da oggi), con Donald Trump e Kamala Harris che rappresentano le due anime divise di questo Paese alle soglie di un voto potenzialmente decisivo per le sorti di almeno due guerre in corso (Medio Oriente e Ucraina). I sondaggi della CNN sulle Elezioni Presidenziali Usa 2024 divergono su svariati temi, specie sulle opinioni circa i due duellanti: non vi è stato uno spostamento decisivo delle preferenze, anche se certamente Harris ha superato le aspettative e migliorato quasi ovunque i propri consensi.

Il 45% vede favorita Kamala alle urne, il 44% invece punta ancora su Trump: tra coloro che si sono detti indipendenti nel voto, «il favore di Harris è salito al 48% dopo il dibattito, rispetto al 30% precedente», riporta la CNN. Sulla fiducia nella guida del Paese, Trump tiene ancora un buon vantaggio sulla sfidante per 36% a 32%, ma i Dem migliorano il 14% bassissimo dimostrato per Biden dopo il primo dibattito che portò poi al ritiro dell’attuale Presidente Usa. C’è stato uno spostamento tra chi vedeva favorito Trump prima del dibattito, ora un leggero vantaggio lo avrebbe Kamala: dove può festeggiare invece l’ex Presidente e è sui temi economici e sui migranti, i punti meno convincenti del dibattito per Harris, così come dei suoi 4 anni da vicepresidente. Secondo i sondaggi della CNN Trump avrebbe 20 punti di vantaggio sulla rivale in merito alla gestione dell’economia Usa (55% contro il 35%), così come sarebbero 23 i punti avanti del tycoon sulla ex procuratrice in merito alla gestione dell’immigrazione. Di contro, +21% sulla protezione dell’aborto a favore di Kamala, così come +9% per lei sulla “protezione della democrazia”.