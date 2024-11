Sophia Berto è una delle giovani maestre della trasmissione Ballando con le Stelle, programma tv che andrà in scena sabato prossimo 23 Novembre 2024 e che vede la conduzione di Milly Carlucci. La ragazza è una delle belle sorprese della trasmissione di questa stagione, fa coppia nel programma con il nuotatore Tommaso Marini e andiamo a vedere meglio chi è.

Sophia Berto nasce a Chivasso il 25 Giugno 2024 e fin da subito, diciamo da bambina, ha ottenuto un grande successo nel suo campo e ha lasciato diversi ammiratori da quando è ormai ospite fissa del programma di Rai1. La ragazza è riuscita a mantenere una privacy totale per quel che riguarda la propria vita privata.

Sophia comincia a studiare presso la Naina Academy e successivamente presso la Dance Abc Dance di Chivasso. Non si conosce la località dove al momento vive, la ragazza ha un profilo Instagram in costante crescita dove posta foto e video del suo lavoro e delle sue vittorie nelle competizioni di ballo che – prima della trasmissione – disputava costantemente.

Sophia Berto, una grande amicizia con Nikita Perotti e l’amore con Davide Bonolis

Sophia Berto ha fatto negli ultimi anni coppia fissa a livello lavorativo con Nikita Perotti, un altro maestro della trasmissione Ballando con le Stelle. Qualcuno aveva azzardato anche a qualcosa in più tra i due ma hanno sempre specificato di essere solo grandi amici. I due hanno fatto diverse finali e gare per la federazione Italiana Danza Sportiva.

C’era curiosità riguardo le sue relazioni ma la ragazza ha trovato l’amore proprio a Ballando con le Stelle. Attraverso una Instagram Stories piuttosto casuale la ragazza ha di fatto annunciato la propria relazione con Davide Bonolis, figlio di Paolo e di Sonia Bruganelli. Davide si è lasciato da poco con Martina Fabbri ed ora i due fanno coppia fissa.

La ragazza ha ammesso tutto a La Volta Buona da Caterina Balivo ed ha specificato: “Non ho un grande seguito, non pensavo che qualcuno avrebbe visto la foto tra noi due”, in riferimento a una storia che li vedeva abbracciati in ascensore. Ora i due fanno coppia e a quanto pare la ragazza avrebbe anche un ottimo rapporto con Sonia Bruganelli, la madre del giovane calciatore. Davide infatti gioca in serie D e milita tra le fila del Siena, club toscano molto ambito a livello dilettantistico.