Stefania Orlando punge Lorenzo Spolverato al Grande Fratello 2024

Nel corso della puntata di ieri sera del Grande Fratello 2024 è andato in scena un curioso confronto tra Lorenzo Spolverato e la madre di Shaila Gatta, una questione che nelle ore successive ha infiammato la Casa, con i vari gieffini che si sono espressi sulla questione. Stefania Orlando, interagendo con Shaila Gatta, si è espressa così con l’ex velina di Striscia la notizia, soffermandosi sull’atteggiamento adottato da Lorenzo Spolverato nella Casa: “Mentre ribatteva, ho visto che cercava di salvare la sua faccia, di salvare se stesso, di uscirne fuori una persona educata e pulita. Non è che le ha detto, ‘signora Luisa, lei adesso la pensa così, ma io le dimostrerò quanto amo sua figlia, io difendo questo amore’” il pensiero di Stefania Orlando che ha fatto notare l’accaduto alla napoletana.

Giulio Tassoni, chi è il marito di Eleonora Daniele/ L'incontro galeotto avvenuto al Piper

Stefania Orlando commenta il confronto di Lorenzo Spolverato: “Non difendeva il rapporto”

Sempre nella casa del Grande Fratello, la concorrente romana si è espressa ancora riguardo al confronto tra la madre di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, che a quanto pare non ha portato chissà qualche scossone. Stefania Orlando ha evidenziato il comportamento del gieffino nel corso del faccia a faccia: “Lui difendeva se stesso, giustamente, però non lo vedevo quello che difendeva il vostro rapporto. Ma che cercava di uscirne bene, a testa alta” le parole della concorrente del Grande Fratello.

Piero Barone ha una nuova fidanzata?/ Tutti i rumor: dal presunto flirt con Elisabetta Gregoraci a...

All’ex moglie di Simone Gianlorenzi non sembra essere andato giù il comportamento di Lorenzo Spolverato, con Shaila Gatta che ha confermato la versione di Stefania Orlando: “Sì, è vero, è una cosa che lui fa sempre” le parole della ex velina di Striscia la notizia che ha storto il naso davanti al dialogo andato in scena nella Casa tra i due. Vedremo se cambierà qualcosa tra loro nei prossimi giorni, ma dal confronto non sembra essere spuntato alcun segnale incoraggiante, almeno secondo l’opinione di Stefania Orlando.