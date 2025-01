Stefano Tediosi sbugiarda il Grande Fratello alla vigilia dei provvedimenti che saranno annunciati nella puntata di mercoledì 8 gennaio. Dopo la clamorosa lite tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi, il programma ha deciso di annullare il televoto, anticipando che verranno prese alcune sanzioni disciplinari durante la prossima diretta. I concorrenti coinvolti saranno probabilmente Ilaria Galassi, che pare aver attaccato in maniera violenta la brasiliana, Jessica e la stessa Helena. Quest’ultima sembra la più a rischio, con una possibile squalifica in arrivo.

Nuova concorrente al Grande Fratello per Zeudi di Palma? "In arrivo una donna per lei dopo Helena"/ Lo scoop

A tal proposito, Stefano ha fatto delle dichiarazioni davvero inaspettate, mettendo nei guai gli altri inquilini. Ospite dell’ultimo episodio del format 361 Lounge, il fidanzato di Federica Petagna ha detto di essere d’accordo con un eventuale provvedimento contro Helena Prestes, ma ha aggiunto che anche altri concorrenti meriterebbero lo stesso trattamento. Secondo Stefano, durante la sua permanenza nella Casa, ci sono stati episodi altrettanto gravi, se non peggiori, che però sono stati ignorati. Ad esempio, un suo grande amico avrebbe bestemmiato più volte, mentre Lorenzo Spolverato sarebbe arrivato addirittura a lanciare oggetti.

Dayane Mello difende Helena Prestes? Reazione alla possibile squalifica/ "Forza amiga, te amo!"

Stefano Tediosi incalza il Grande Fratello: “Non solo Helena Prestes, atteggiamenti gravi anche da parte degli altri concorrenti”

“All’interno della casa del Grande Fratello sono volati tanti altri oggetti e ci sono state delle bestemmie. Era un mio grande amico, anzi, è un mio grande amico. E poi vabbè ci sono state tante altre situazioni dove sono stati lanciati oggetti anche durante il pranzo. Lorenzo ha lanciato degli oggetti nel tugurio”, ha raccontato Stefano Tediosi. Le sue dichiarazioni hanno scatenato diverse polemiche, considerando la forte amicizia che aveva stretto dentro la Casa proprio con Lorenzo Spolverato.

Nikita Pelizon difende Helena Prestes e affonda Shaila Gatta al Grande Fratello/ Arriva la frecciata velenosa

“Quello di Helena è stato un comportamento sbagliato da punire, ma va detta una cosa. Dovevano punire altrettanti atteggiamenti che ci sono stati in passato”, ha aggiunto Stefano. Ad ogni modo, non ha scagionato totalmente la Prestes, che considera comunque una grande provocatrice: “Io Helena la vedo una ragazza molto intelligente. Ha già fatto altri reality e sa bene come muoversi, a parte quel gesto. In casa mi ripetevano tutti che lei era una provocatrice. Però io ho avuto modo di parlare con lei e mi ha ammesso che un po’ lo fa apposta”.