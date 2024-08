Temptation Island 2024, il tentatore ricorda l’addio al calcio

La vita di Simone Dell’Agnello è stata colma di alti e bassi, anche se grazie a Temptation Island 2024 sembra tornato il sorriso a stamparsi sulle sue labbra grazie alla conoscenza della single Vittoria, reduce dalla storia con Alex Petri, interrotta proprio nel corso del format guidato da Filippo Bisciglia. Il ragazzo si è raccontato tra le colonne del magazine Oggi, dove ha ripercorso il suo calvario che lo ha allontanato gradualmente dal sogno di sfondare nel mondo del calcio, dopo aver militato nella Primavera dell’Inter, club nel quale certamente non ci si arriva per caso e che la dice lunga sulle grandi qualità di Simone, frenato però da vari infortuni: “Perdi gli sponsor, le attenzioni e la fiducia…ti crolla tutto e non è facile accettarlo” ha ammesso svelando anche come altre scelte abbiano inciso negativamente sulla sua carriera: “Ti senti padrone del mondo, poi ci sono mettono le feste, le ragazze….”.

Per fortuna Dell’Agnello adesso è tornato a gioire almeno dal punto di vista sentimentale, visto che prosegue alla grande la sua frequentazione con Vittoria Bricarello a distanza di qualche settimana dal gong finale di Temptation Island 2024.

Simone Dell’Agnello ricorda la vita prima di Vittoria: “Mi sono rimboccato le maniche”

Dopo i vari problemi che hanno ostacolato la sua crescita nel calcio, l’ex tentatore di Temptation Island 2024 non è certo rimasto con le mani in mano, anzi, si è rimboccato le maniche al punto da cercarsi spazi e opportunità nelle leghe inferiori del calcio italiano, arrivando a giocare in Serie B e Serie C, senza rinunciare del tutto a quei sogni che per anni ha cavalcato, come quando condivideva lo spogliatoio dell’Inter durante i ritiri estivi con campioni del calibro di Eto’o, Sneijder e Milito. Tra le colonne del settimanale Oggi Simone ha confessato: “Mi sono rimboccato le maniche e anche tolto delle soddisfazioni”.

Intanto il flirt con Vittoria Bricarello va avanti senza patemi e di recente Simone Dell’Agnello ha svelato: “Dopo il programma ci siamo visti, io sono andato da lei e lei è venuta da me”.