The Blind Side, fil diretto da John Lee Hancock

Giovedì 15 agosto, nel pomeriggio di Canale 5, alle ore 16, verrà trasmesso il film biografico, drammatico e sportivo del 2009 dal titolo The Blind Side. La pellicola è tratta dal romanzo “The blind Side: Evolution of a game”, dello scrittore Michael Lewis e racconta la vera storia del giocatore di football americano Michael Oher. La regia è di John Lee Hancock, autore di lungometraggi importanti come Saving Mr. Banks, The Founder e molti altri.

Il cast di The Blind Side è composto da Sandra Bullock, Quinton Aaron, Cathy Bates, Jae Head, Lily Collins e Tim McGrave. La colonna sonora è affidata a Carter Burwell, un noto compositore americano che ha spesso lavorato con i Fratelli Coen. Bullock ha vinto l’Oscar per questa interpretazione, tuttavia sono seguite polemiche che sono sfociate in denunce e carte bollate, in quanto Oher sostiene di non essere mai stato adottato e che anzi, la famiglia Tuohy avrebbe approfittato di lui per un ritorno economico.

La trama del film The Blind Side: la straordinaria ascesa di un orfano che trova una nuova famiglia

La narrazione di The Blind Side si basa sulla vita del giovane Michael, un ragazzo orfano di padre e con una madre tossicodipemdente, il quale viene spesso dato in affido a tante famiglie, nel Tennessee, ma purtroppo, scappa ogni volta che si trova di fronte ad una nuova situazione.

Grazie all’aiuto del coach Burt, il ragazzo riesce ad iscrivere alla prestigiosa scuola Wingate Christian School, in quanto vede in Mike un grande potenziale come giocatore di football, ma il ragazzo non riesce ad integrarsi con i suoi compagni.

La scuola, tuttavia, gli offre l’occasione di fare amicizia con il giovane Sean, la cui madre, Leigh Anne è una designer d’interni con un gran bel carattere. Una sera, la donna, nota Mike che cammina per strada da solo con i brividi di freddo perché non ha i vestiti giusti. A quel punto la donna lo invita nella loro casa perché intuisce che la sua intenzione era quella di dormire nella palestra della scuola.

Il giorno dopo, però, il ragazzo fugge, ma la donna che lo vede da lontano, non si arrende e decide di invitarlo a stare da loro per la festa del Ringraziamento.

Il tempo scorre e Mike si affeziona sempre di più alla famiglia di Sean e i genitori decidono di adottarlo, se pur affrontando mille difficoltà. Michael si iscrive all’università e inizia il percorso che lo porterà a fare una brillante carriera sportiva.