Sta per arrivare una nuova sfida per i The Foolz a X Factor 2024. La band dovrà mettersi alla prova con una canzone romantica, ma quale? Il giudice Jake La Furia li ha colti alla sprovvista con “Niente canzoni d’Amore“, di Marracash con Federica Abbate. Come hanno reagito i The Foolz all’assegnazione per il quarto live di X Factor 2024? “Torniamo all’italiano“, ha esordito Jake “Andrei sulla ballad, ancora più di così“. La reazione dei cantanti è stata estremamente positiva, dato che per molti di loro Marracash è un poeta dei nostri tempi.

Punkcake, cosa cantano nel quarto live di X Factor 2024?/ Assegnazione promette bene: "Ritorno alle origini"

“Non vorrei fare il lecc****“, ha detto uno dei The Foolz, felicissimo di fronteggiare una prova di questo tipo. Il loro giudice Jake La Furia li ha definiti 50% rockstar e 50% patatoni, dicendo loro che ogni rockband che si rispetti prima o poi deve fronteggiare una canzone di questo tipo. Questo pezzo servirà loro per mostrare di avere anche un lato emozionale, che fino ad ora è rimasto un po’ in sordina.

Lowrah, flop e note stonate a X Factor 2024: prossima concorrente eliminata?/ I fan hanno le idee chiare

The Foolz, la band di X Factor 2024 canta in italiano: “Ora dovete dimostrare di essere capaci”

“Questo è IL PEZZO“, scrive un utente sotto al post di Instagram di X Factor 2024, “ti scioglie e ti spacca l’anima in due. Sfida difficilissima, mi raccomando trattatemi bene questo brano“. Insomma, una reazione positiva anche da parte del pubblico che durante il quarto live di giovedì 14 novembre 2024 non vede l’ora di vederli in queste nuove vesti. Dopotutto i fan si erano chiesti il perchè di così poco “rap” nell’edizione di quest’anno, mentre invece è ritornato in modo piuttosto prepotente il rock e il mito delle rockband, che se la stanno cavando egregiamente.

Eliminato X Factor 2024, chi esce oggi 7 novembre/ Elma fuori dopo il ballottaggio: "Un onore"

I The Foolz, come i Les Votives e i Punkcake stanno infatti dimostrando di non essere semplici ragazzi che suonano, ma di amare davvero la musica e di volerne fare la loro vita. Stavolta per i The Foolz è giunto anche il turno di abbandonare la lingua inglese, una comfort zone dalla quale devono allontanarsi per mostrare al pubblico e ai giudici di X Factor 2024 di avere tutte le carte in regola per essere artisti a tutto tondo, pronti a reggere una vita a contatto con le case discografiche dopo la possibile vincita nel talent di Sky Uno. Le scommesse sono dunque aperte, riusciranno ad interpretare in maniera perfetta anche questa canzone di Marracash?