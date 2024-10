A renderla famosa è stata l’esperienza vissuta anni fa al Trono Classico di Uomini e Donne nei panni di tronista. Dopo il noto dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5 la sua visibilità è aumentata sempre di più e col tempo è riuscita a farsi sempre più spazio nel mondo dello spettacolo e della televisione grazie al suo incredibile talento. Stiamo parlando di Flora Canto, ospite nei giorni scorsi di Caterina Balivo a La Volta Buona si è lasciata sfuggire alcune rivelazioni in merito alla sua sfera professionale.

C’è una cosa che dopo anni ancora la infastidisce, cioè il fatto che in molti la accusano di essere raccomandata. Tantissime sono infatti le persone che credono sia diventata nota solo grazie alla sua storia d’amore con il famosissimo comico Enrico Brignano. I due sono legati sentimentalmente da ben tredici anni, alla conduttrice ha detto che essere sua moglie è bello però ci ha tenuto a precisare che nella vita lei è anche molto altro. Visibilmente infastidita ha poi detto: “Allora io dico, ci sono anche tante altre ‘mogli di’: ma non è che proprio tutte sanno fare le cose che faccio io. Cantare, ballare, recitare. Lo possiamo dire?”.

Flora Canto, come replica alle critiche? Cosa ha detto a La Volta Buona

Flora Canto da anni dimostra il suo talento sul piccolo schermo e a teatro e tanti sono i successi che è riuscita a conquistare nel corso della sua carriera da quando si è fatta conoscere e apprezzare dal pubblico. Eppure dopo tanti anni non riesce a togliersi una fastidiosa etichetta, cioè quella di essere famosa solo perché è la moglie di Enrico Brignano. A Caterina Balivo durante la sua ospitata a La Volta Buona, nella puntata andata in onda lo scorso 3 ottobre, ha detto che il modo migliore per replicare a questa critica è solo una, cioè fare i fatti.

Con ironia ha poi fatto una battuta dicendo che quando le dicono che è così solo perché sta con Brignano le verrebbe da dire: “Ma perché la moglie di Ronaldo sa palleggiare?”. Flora Canto ha parlato anche dei suoi progetti lavorativi futuri, da novembre sarà impegnata con il suo tour teatrale con lo spettacolo ‘Me la canto e me la sogno’. La nota attrice e conduttrice ha fatto sapere che per lo spettacolo si è ispirata alla sua quotidianità e ai trend social del momento.