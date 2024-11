Per tantissimi anni Riccardo Scamarcio, che ora è felice al fianco di Benedetta Porcaroli, è stato legato a Valeria Golino, come lui attrice. I due si sono incontrati per la prima volta nel 2005 sul set del film “Texas”, dove erano i protagonisti: si sono innamorati e hanno cominciato una lunghissima storia che è durata davvero tantissimi anni. I due hanno una differenza di età di 14 anni: all’epoca Scamarcio ne aveva 26 e la collega e compagna ne aveva 40.

La loro storia, infatti, inizialmente fece scalpore ma i due non si posero limiti, tanto che la loro relazione durò veramente tanti anni. Riccardo e Valeria sono stati infatti insieme dal 2006 al 2018: un amore, il loro, che ha superato le intemperie del tempo, almeno fino al 2018, quando è arrivata la dolorosa ma necessaria separazione. “La delusione sentimentale è stata fortissima, la più grande della mia vita” ha raccontato qualche tempo fa la Golino, esprimendo tutta la sofferenza provata per via dell’addio al compagno di una vita.

Valeria Golino, chi è la ex di Riccardo Scamarcio

Riccardo Scamarcio e Valeria Golino hanno avuto una relazione importante, ricca, forte e molto profonda: lo stesso attore, parlando della loro storia, ha spiegato di non poterla spiegare a pieno in quanto molto complessa. La storia tra Scamarcio e la Golino è stata inoltre particolarmente significativa in quanto testimonianza di come si possa concludere un amore con rispetto e dignità: non ci sono state infatti frecciatine o gossip, anzi, entrambi hanno sempre parlato del fatto che continuino a volersi molto bene nonostante non stiano più insieme ormai da tempo. Dopo Valeria, Riccardo ha addirittura avuto una figlia, nata nel 2020, mentre dal 2021 è felice al fianco di Benedetta Porcaroli, sua collega. Dopo la rottura, Valeria Golino e Riccardo Scamarcio sono rimasti in buoni rapporti, anche dal punto di vista lavorativo oltre che personale.