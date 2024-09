Temptation Island, chi è Valery Coda: la tentatrice rivela di cercare un uomo

Tra i volti della puntata di Temptation Island 2024 in onda questa sera su Canale Cinque troveremo ancora la bella Valery Coda, tentatrice e pronta a mettere alla prova gli uomini e fidanzati del villaggio, alle prese con i dubbi di coppia. Conosciamo meglio la ragazza, che si è laureata presso lo IAAD nel 2021 e ha poi deciso di tuffarsi nel mondo imprenditoriale fondando una propria azienda di abbigliamento e creando abiti su misura pensati appositamente per l’universo femminile. Valery Coda ha molti interessi e oltre a quello per la moda ama suonare il pianoforte, dipingere ed è appassionata di opere d’arte, inoltre segue con grande passione l’astronomia.

In passato la tentatrice scelta per Temptation Island 2024 ha partecipato al dating show di Maria De Filippi, Uomini e donne, andando in cerca dell’uomo della vita, corteggiando nello specifico Daniele Pudiche e contendendo il cuore con Marika Abbonato e Gaia Gagli, ha deciso di partecipare al viaggio nei sentimenti di Filippo Bisciglia, sperando di trovare l’anima gemella: “Io cerco l’uomo giusto…I miei genitori stanno insieme da trent’anni” ha detto presentandosi alla trasmissione.

Valery Coda di Temptation Island 2024 ammette: “Vorrei un uomo speciale”

Nel futuro della bella tentatrice di Temptation Island 2024 troveremo l’anima gemella? Questo per il momento non è ancora dato sapersi, ma Valery Coda parlando ai canali ufficiali della trasmissione si è augurata di riuscire in questa impresa: “Mio fratello si sta per sposare dopo nove anni di relazione, quindi anche io vorrei cercare quella persona speciale” ha raccontato la tentatrice augurandosi di trovare un uomo per la vita al più presto dopo l’avventura finita male a Uomini e donne, vedremo se ci sarà per lei una nuova occasione al più presto.

Intanto il pubblico di Canale Cinque ha iniziato a conoscerla nelle scorse settimane e Valery Coda avrà la possibilità di raccontarsi ai telespettatori ancora più nel dettaglio nelle prossime settimane.