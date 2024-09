VIDEO MANTOVA SALERNITANA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Danilo Martelli il Mantova vince per 1 a 0 contro la Salernitana come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i biancobandati iniziano bene la sfida provando a prenderne presto in mano il controllo sebbene Mensah non riesca a capitalizzare un’occasione interessante al 13′ quando viene disinniscato con un piede dal portiere avversario Sepe.

Le emozioni scarseggiano con il passare dei minuti e bisogna quindi attendere il recupero, precisamente al 45’+3′, perchè Tongya fallisce un’opportunità importante calciando di poco largo a giro così da spedire la sfera oltre la linea di fondo campo. Nel secondo tempo la squadra allenata da mister Possanzini si rende protagonista di un avvio di ripresa davvero scoppiettante sbloccando infatti il punteggio subito al 46′ per merito della rete firmata da Galuppini, il quale non si fa pregare nel raccogliere l’assist vincente offertogli da Ruocco.

Nel finale i granata si dimostrano troppo poco concreti nel proporsi in zona offensiva ed è Amatucci, il migliore dei suoi, a fallire a sua volta un calcio di punizione potenzialmente interessante all’86’. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Rosario Abisso, proveniente dalla sezione di Palermo, ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo Velthuis al 79′, Velthuis all’87’ e Torregrossa all’87’ solamente tra le file della Salernitana. I tre punti conquistati in casa in questo quarto turno del campionato cadetto permettono al Mantova di salire a quota 7 nella classifica della Serie B mentre la Salernitana viene così scavalcata, restando appunto ferma a 6 punti.

VIDEO MANTOVA SALERNITANA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS