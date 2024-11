VIDEO TURRIS CATANIA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Amerigo Liguori le squadre di Turris e Catania si annullano senza andare oltre un pareggio per 1 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i rossazzurri iniziano la sfida in maniera arrembante vedendosi infatti annullare un gol segnato con un colpo di testa da Anastasio per fuorigioco immediatamente al 9′.

DIRETTA/ Turris Catania (risultato finale 1-1): Ekuban trova il pari! (Serie C, 31 ottobre 2024)

I minuti passano e le due compagini sembrano faticare nel creare pericoli reali nei confronti delle rispettive difese avversarie ma i corallini crescono e si affacciano in zona offensiva a ridosso dell’intervallo con un colpo di testa interessante provato da Ekuban e disinnescato dal portiere Adamonis intorno al 45′. Nel secondo tempo i siciliani ricominciano la gara con l’atteggiamento migliore per passare in vantaggio ed i loro sforzi vengono premiati al 53′ quando Inglese va a segno sfruttando l’assist vincente offertogli dal suo compagno Guglielmotti.

Video Catania Latina (0-1)/ Gol e highlights: risolve Ercolano nella ripresa! (Serie C 27 ottobre 2024)

Nel finale gli Elefanti si trovano a dover fare i conti con l’inferiorità numerica a partire dal 56′ a causa dell’espulsione per doppia ammonizione rimediata nel giro di un paio di minuti da Guglielmotti ed al 74′ Ekuban ne approfitta per siglare la rete del pareggio definitivo con l’aiuto di Onofrietti. I campani non sono tuttavia abbastanza precisi per battere ancora Adamonis che blinda la saracinesca sulla sua porta sia Nocerino all’85’ che su Boli al 90′.

Sotto l’aspetto della disciplina, l’arbitro Luca De Angeli, proveniente dalla sezione di Milano, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo Carpani al 36′, Quaini al 44′, Guglielmotti al 54′ ed al 56′, con conseguente rosso ed espulsione, e Forti all’81’ solamente tra le file del Catania. Il punto conquistato in questa dodicesima giornata di campionato permette alla Turris di toccare quota 13 ed al Catania di raggiungere i 19 punti nella classifica del girone C della Serie C 2024/2025.

DIRETTA/ Catania Latina (risultato finale 0-1): vantaggio di Ercolano! (Serie C, 27 ottobre 2024)

VIDEO TURRIS CATANIA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS