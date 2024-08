VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI VERONA SASSUOLO PRIMAVERA: LA SINTESI

All’Olivieri Stadium le squadre di Verona e Sassuolo Primavera non vanno oltre un pareggio per 1 a 1 all’esordio stagionale in campionato come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i gialloblu iniziano benissimo la partita sbloccando il punteggio immediatamente al 3′ per merito di Vermesan, che realizza la rete del vantaggio dopo una giocata interessante di Agbonifo.

I neroverdi rispondono al 10′ ed al 15′ con un paio di conclusioni di Knezovic ed al 19′ il suo collega Leone non combina di meglio. I gialloblu tornano quindi a spingere e vanno a caccia del raddoppio con Agbonifo al 21′, Luna al 36′ ed anche con Vermesan poi al 42′. Nel secondo tempo i ragazzi allenati da mister Bigica non si danno per vinti ed è il solito Knezovic a fallire un’altra chance subito al 48′.

I suoi compagni Mariano e Parlato non si dimostrano poi più precisi verso il 55′. Nel finale ci pensa Leone a siglare il gol del pari definitivo con una grande azione personale in solitaria dribblando la difesa avversaria da vero numero dieci all’82’. Il direttore di gara decide inoltre di espellere almeno tre componenti dello staff della squadra del tecnico Sammarco per proteste al 90’+2′.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Fabio Rosario, proveniente dalla sezione di Napoli, ha estratto il cartellino giallo per otto volte ammonendo rispettivamente Szimionas al 49′, Nwachukwu al 51′, Sammarco al 57′, Agbonifo al 76′, Nwanege all’85’ da un lato, Benvenuti al 63′, Negri all’80’, Corradini all’84’ dall’altro. La vittoria consegna un punto ad entrambe le compagini ed in questo modo sia l’Hellas Verona U20 che il Sassuolo U20 salgono a quota 1 nella classifica della Primavera 1 2024/2025.

