X Factor 2024 live show, 4a puntata, anticipazioni Hell Factor: doppia eliminazione

Oggi, giovedì 14 novembre è il turno di una delle puntate più temute di X Factor 2024, la diretta “Hell Factor“. Si tratta di una sfida con doppia eliminazione e per questo, stasera vedremo ben due concorrenti eliminati dal programma di Sky Uno. Come sempre troveremo anche Giorgia alla conduzione e i quattro giudici Jake La Furia, Manuel Agnelli, Paola Iezzi e Achille Lauro seduti di fronte ai cantanti per decidere alla fine che meriterà di rimanere nel talent. In cosa consiste l’Hell Factor? Durante questa difficilissima serata, il format cambierà leggermente. All’inizio tutti i concorrenti si esibiranno senza pause.

Ognuno di loro canterà sul palco di X Factor 2024 il suo cavallo di battaglia, ovvero quel pezzo forte che gli ha permesso di qualificarsi per il talent. Dopo la prima manche, uno di loro verrà eliminato. Successivamente si passa alle cover, con le assegnazioni della settimana, e anche alla fine di questa seconda manche si proseguirà con il classico ballottaggio e la conseguente eliminazione. Questa sera, giovedì 14 novembre, vedremo dunque due esibizioni per ogni concorrente di X Factor 2024, e i meno fortunati dovranno farne una in più per convincere i giudici a farli rimanere nel programma.

X Factor 2024, assegnazioni per l’Hell Factor: cosa canteranno i concorrenti

Andiamo subito a scoprire quali sono le assegnazioni di X Factor 2024 per la puntata di stasera, giovedì 14 novembre. Partiamo da Jake La Furia, che per i The Foolz ha pensato bene di assegnare un brano romantico intitolato “Niente Canzoni d’Amore“, pezzo di successo di Marracash. Poi c’è Francamente, che porterà un brano dei The Weeknd, “Blinding Lights“. Per la squadra di Achille Lauro, invece, attesissima è l’esibizione di Lorenzo Salvetti che canterà Mannarino in “Me so ‘mbriacato”. I Les Votives, invece, canteranno una canzone di Mace feat. Blanco e Salmo, “La Canzone Nostra“. Per i Patagarri una canzone jazz, “Summertime” di George Gershwin, brano che ha fatto la storia dlela musica.

Andiamo a scoprire cosa ha assegnato Paola Iezzi a Lowrah, sua unica concorrente. La giovane canterà un brano di Lewis Capaldi, “Someone You Loved”, che nel corso degli anni ha collezionato ben 4 miliardi di riproduzioni online. Infine, Manuel Agnelli ha assegnato a Mimì “La sera dei Miracoli” di Lucio Dalla, mentre Danielle si esibirà con Vasco Rossi in “Fegato, fegato spappolato”. E poi ci sono i Punkcake che porteranno sul palco “Mi Ami?”, brano dei CCCP – Fedeli alla linea.

X Factor 2024, ospiti di stasera 14 novembre e dove vedere la puntata in streaming

Chi sono gli ospiti della serata di giovedì 14 novembre a X Factor 2024? Durante il temuto Hell Factor avremo il piacere di vedere i Negramaro, che si esibiranno presentando il nuovo album “Free Love” in anteprima sul palco di Sky Uno. Il nuovo EP uscirà ufficialmente il 22 novembre e questa sera ci faranno sentire il singolo “Marziani“. X Factor 2024 verrà trasmesso come al solito in diretta su Sky Uno a partire dalle 21.15 ma è possibile vedere la puntata in streaming anche su NOW. Per chi volesse rivedere in ogni momento la puntata, è possibile collegarsi su Sky Go.