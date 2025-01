Sfida senza storia nella gara degli Ascolti Tv di domenica 12 gennaio 2025. Ieri sera, su Rai 1 è tornata Mina Settembre 3, l’amata serie con Serena Rossi, giunta ormai alla terza stagione. Il debutto non ha avuto rivali, dominando la prima serata: il primo episodio ha raccolto 5.033.000 spettatori con il 25,32% di share, mentre il secondo ha registrato 4.336.000 telespettatori e uno share del 26,52%. Al confronto, la serie turca Tradimento, in onda su Canale 5, ha ottenuto meno della metà, crollando a 2.027.000 telespettatori con uno share del 12,06%. Insomma, una vittoria a mani basse, che mette in evidenza la posizione sempre più precaria di Mediaset, la cui unica carta vincente sembra restare Maria De Filippi e i suoi programmi.

Da segnalare anche i risultati su Rai 3, dove Report ha ottenuto 1.105.000 spettatori con il 5,35% di share nella presentazione e 1.340.000 spettatori con il 7,30% durante il programma. Su Italia 1, Le Iene ha registrato un buon risultato: 1.198.000 spettatori e il 5,81% di share nella prima parte, salendo a 1.446.000 telespettatori con il 10,29% di share durante la seconda parte. Ma, Rai 1 non ha vinto solo nel prime time. Difatti, Stefano De Martino ha raggiunto l’ennesimo record con l’ultima puntata di Affari Tuoi.

Ascolti Tv 12 gennaio 2025: vincono Mina Settembre, Stefano De Martino e Maria De Filippi

Nell’access prime time, Stefano De Martino e il suo Affari Tuoi hanno segnato ascolti ormai utopici per la televisione. Con la puntata dedicata ad Alec, il “gemello” del conduttore, il programma ha ottenuto 6.382.000 spettatori e un incredibile 30,94% di share, triplicando gli ascolti del diretto concorrente di Canale 5, Paperissima Sprint, fermo a 2.662.000 spettatori con il 12,88% di share. Quando sembrava aver già raggiunto ogni record possibile, De Martino stupisce ancora, conquistando risultati che superano di gran lunga la pesante eredità lasciata da Amadeus.

Mediaset si è rifatta nel pomeriggio, grazie, ovviamente, a Maria De Filippi. Con il ritorno della “regina della TV”, Mara Venier non ha potuto fare nulla per contrastare il successo di Amici. La prima puntata del 2025 del talent di Canale 5 ha infatti conquistato 3.037.000 telespettatori, con uno share del 22,51%. In confronto, Domenica In su Rai 1 si è fermato a 2.304.000 spettatori e il 17,21% di share nella prima parte, scendendo a 2.028.000 telespettatori e il 16,80% di share nella seconda. Bene anche Verissimo, sempre su Canale 5 con 2.532.000 spettatori e il 21,25% di share, mentre su Rai 1 Da noi… a ruota libera ha raccolto 1.907.000 telespettatori con il 13,92% di share.