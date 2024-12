ATALANTA, MATEO RETEGUI SALTA LA SUPERCOPPA: COS’È SUCCESSO

A poche ore da Natale, Gian Piero Gasperini e i tifosi dell’Atalanta devono fare i conti con una brutta notizia: l’infortunio di Mateo Retegui è più serio del previsto. Sebbene si pensasse fosse una cosa da poco, gli esami hanno evidenziato quella che ha tutti gli effetti è una lesione muscolare.

Il centravanti della Dea e della Nazionale italiana è dovuto uscire anzitempo nel match contro l’Empoli, vinto dai bergamaschi con il punteggio di 3-2. Il più classico degli infortuni per l’ex Genoa che dunque dovrà rimanere fuori dal rettangolo verde per qualche settimana.

Essendo più precisamente una lesione di primo grado del muscolo retto femorale della gamba sinistra, Retegui deve necessariamente rimanere a riposo se non si vuole peggiorare la situazione, priorità assoluta del ragazzo e della società.

Ciò vuol dire calendario alla mano che Retegui dovrà saltare senza alcun dubbio al match contro la Lazio che questo sabato 28 dicembre 2024 alle ore 20:45 metterà la parole fine al magico anno della Dea, condito dalla vittoria dell’Europa League.

Essendoci ad inizio 2025 la Supercoppa, con l’Atalanta impegnata nella semifinale contro l’Inter e l’eventuale finale contro Juventus o Milan, Gasperini dovrà fare a meno anche in quel caso del proprio centravanti nonché attuale capocannoniere.

ATALANTA, MATEO RETEGUI SALTA LA SUPERCOPPA: LA SOLUZIONE

Atalanta, Mateo Retegui salta la Supercoppa per infortunio. Una notizia che riduce dunque le scelte in attacco per Gasperini, sia dal primo minuto che a gara in corso in vista di un periodo parecchio impegnativo per la squadra bergamasca.

Adesso quali saranno le soluzioni per il tecnico piemontese? Bisogna dire che ogni tanto Gasperini aveva già escluso per ragioni tattiche il ragazzo dunque non si tratta di una vera e propria tegola a livello di formazione, anche se naturalmente le qualità del ragazzo restano uniche all’interno dell’Atalanta.

Per esempio contro il Milan e il Real Madrid, Retegui aveva disputato solamente gli ultimi 15′ delle rispettive partite. In entrambi i casi era stato lanciato dal primo minuto Pasalic con De Ketelaere e Lookman ad occupare gli slot offensivi.

Con il Cagliari invece Retegui, insieme a Brescianini e Hien, era stato sostituto all’intervallo per far entrare Lookman. Dunque l’Atalanta è già preparata a questa assenza sebbene i numeri sottolineino quanto è stato importante l’attaccante ex Tigre in questa squadra.

Mateo ha segnato 12 gol in campionato ed è tutt’ora con Thuram a pari merito il capocannoniere del nostro campionato, seguito da Kean a 10 e l’altro atalantino Lookman a 9. Inoltre, Retegui si è anche sbloccato in Champions League nel match contro lo Young Boys.