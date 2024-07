CALCIOMERCATO JUVENTUS, INCONTRO THIAGO MOTTA-CHIESA

Il calciomercato Juventus deve sistemare la situazione Chiesa. L’esterno offensivo bianconero ha incontrato oggi Thiago Motta per l’incontro decisivo sul suo futuro e non filtra ottimismo circa la permanenza del calciatore ligure.

Come spesso capita quando arriva un nuovo allenatore, la squadra rischia di essere rivoluzionata e anche ci poteva essere reputato “incedibile” nei precedenti mesi rischia di ritrovarsi alla porta. Questa è la situazione che sta vivendo Chiesa.

Lo stile di gioco dell’ex Fiorentina, se vogliamo fare dei paragoni, è simile a quello di Riccardo Orsolini. Proprio quest’ultimo ha trovato relativamente poco spazio in rossoblu, soprattutto da titolare. Esterni tutto dribbling sembra non fare per Thiago Motta.

CALCIOMERCATO JUVENTUS, QUAL È IL FUTURO DI CHIESA?

Il calciomercato Juventus attende offerte per Chiesa, anche se sarebbe meglio dire che aspetta che le squadre preferite da Chiesa affondino il colpo. Perché la Roma si era fatta avanti, aveva trovato l’accordo con la Juventus ed era arrivata a trattare con l’entourage del giocatore.

Il problema è stato la volontà del calciatore, parecchio titubante. De Rossi lo ripete sempre: “Alla Roma solo chi lotta per la maglia” e un ragazzo che è dubbioso sul vestire o meno la maglia giallorossa non fa per lui. Ergo stop alle trattative e all in su Soulé.

A questo punto la domanda sorge spontanea: “Dove vuole andare Chiesa?“. Il giocatore non ha mai nascosto la sua preferenza per la Premier League. Secondo La Gazzetta dello Sport sia Chelsea che Tottenham hanno chiesto informazioni, ma però nessuna affonda il colpo.