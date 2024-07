Calciomercato Lazio News/ Castrovilli è ufficialmente biancoceleste: sorpasso al Torino (19 luglio 2024)

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, CASTROVILLI HA FIRMATO

È fatta, il calciomercato Lazio accoglie un nuovo acquisto. Stavolta arriva parametro zero e si tratta di un ex Fiorentina, rincorso anche dal Torino durante questa sessione di mercato. Stiamo parlando di Gaetano Castrovilli, diventato ufficialmente un nuovo giocatore del club biancoceleste.

Matt Dawson, si amputa un dito per andare alle Olimpiadi/ La clamorosa storia dall'Australia (19 luglio 2024)

La volontà del calciatore è sempre stata quella di unirsi al club della Capitale, l’unica incognita era per quanto tempo. L’entourage del giocatore spingeva per un biennale mentre la Lazio offriva un contratto annuale con opzione per un altro anno. La quadra è stata trovata sulla base di un anno con opzione per altri due, una via di mezzo che accontenta tutti.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ En-Nesyri, stallo alla messicana, si punta a David del Lille! (19 luglio 2024)

Si tratta del quinto acquisto della Lazio in questa sessione di calciomercato dopo gli arrivi di Noslin, Tchaouna, Dele-Bashiru e Nuno Tavares. Al tempo stesso probabilmente a pesare sono più i colpi mancati: da Samardzic, ora molto più vicino al Milan, a Mason Greenwood, trattato settimane salvo poi finire al Marsiglia.

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, IL SASSUOLO AVVISA PER LAURIENTÉ

Il calciomercato Lazio si deve ora preoccupare di assicurarsi un esterno offensivo. I biancocelesti hanno l’obbligo di rinforzare il reparto offensivo per rimanere competitivi e il nome che nelle ultime ore sembra tornato di moda è Laurienté del Sassuolo, retrocesso in Serie B.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Samardzic idea concreta, c'è l'offerta per Pavlovic (19 luglio 2024)

La cadetteria non sembra attirare il calciatore, come ovvio che sia, dunque i neroverdi dovranno mettere in conto la cessione della propria stella. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i contatti tra le due società ci sono stati anche se la trattativa sarebbe ancora da avviare.

La Lazio vorrebbe attendere la fine del ritiro per finalizzare la prima offerta, ma il Sassuolo ha già avvisato della presenza di molte squadra di Serie A e di campionati esteri interessante al calciatore. Bisognerà vedere se quando vorrà la Lazio, dunque, il calciatore sarà ancora disponibile.











© RIPRODUZIONE RISERVATA