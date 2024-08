CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, JAVI GUERRA VICINISSIMO ALL’ATLETICO MADRID

Sfuma uno dei nomi più caldi del calciomercato Napoli con Javi Guerra che passerà dal Valencia all’Atletico Madrid superando la concorrenza dei partenopei e del Milan che si erano interessati al centrocampista spagnolo. Il 21enne del Valencia andrà alla corte del Cholo Simeone per una cifra intorno ai 25 milioni di euro superando anche l’offerta del Girona che aveva messo gli occhi sul giovane spagnolo per rinnovare il suo centrocampo in vista della nuova stagione.

Guerra interessava particolarmente ad Antonio Conte che lo avrebbe visto molto bene al fianco di Lobotka per comporre il nuovo centrocampo del suo Napoli che continua ad essere ancora in fase di costruzione e lontano dalla forma ideale nonostante manchino meno di due settimane all’inizio del campionato. L’idea del calciomercato Napoli rimane quella di acquistare un altro centrocampista con Billy Gilmour che rimane in cima alla lista degli acquisti fattibili ma i partenopei dovranno fare uno sforzo per strapparlo al Brighton prima della scadenza del suo contratto.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, GIANLUCA GAETANO AD UN PASSO DAL PARMA

Nel mentre, il calciomercato Napoli lavora anche in uscita per guadagnare la giusta quantità di denaro da poter reinvestire per migliorare la rosa che sarà a disposizione di Antonio Conte per tutta la prossima stagione. Ad un passo dalla cessione c’è Gianluca Gaetano che non ha convinto Conte e verrà ceduto ad una squadra che giocherà in Serie A nella prossima stagione.

Su di lui è forte il pressing di Cagliari e Parma con gli emiliani che sembrano aver accelerato nelle ultime ore e sono ad un passo dalla chiusura della trattativa per il trequartista di proprietà dei partenopei. Secondo Di Marzio, il Parma potrebbe chiudere la trattativa nella prossime ore con un’offerta da 8 milioni alla quale sono da aggiungere dei bonus che porteranno la cifra intorno ai 10 milioni di euro.

