Chiara Cainelli contro Luca Calvani: lo sfogo della gieffina al Grande Fratello 2024

Nel corso dell’esperienza al Grande Fratello 2024, Chiara Cainelli sta iniziando a farsi un’idea ben precisa di molti suoi compagni di viaggio. E durante le scorse ore, nel corso di una chiacchierata con Javier Martinez, la giovane gieffina si è espressa riguardo al compagno di gioco Luca Calvani, manifestando qualche dubbio riguardo ai suoi atteggiamenti.

“Molto spesso ha questo modo un po’ teatrale di esagerare, urlare e mettersi come protagonista nel gestire la cosa, a volte quando deve mediare non puoi essere troppo protagonista, quando le persone sono in momenti di rabbia e forte emozione l’andare lì e cercare di parlare per forza diventa non produttivo”. Secondo Chiara Cainelli è come se Luca Calvani puntasse spesso i riflettori sulla sua figura invece di mettere al centro le situazioni e questo suo modo di fare sarebbe più propenso al creare show: “Riesce comunque a capire le situazioni, però quando le cose sono in bilico e ci si mette anche lui è come se non rispettasse il momento di due persone, come fa un po’ anche Lorenzo”.

Chiara Cainelli punge il compagno di gioco al Grande Fratello 2024

Sempre nel corso della sua chiacchierata con Javier Martinez, Chiara Cainelli si è espressa nella casa del Grande Fratello 2024 su Luca Calvani, giudicando poco comprensibili alcuni suoi atteggiamenti. Secondo l’inquilina, l’intenzione dell’attore non è tanto risolvere i problemi, quanto mostrare agli altri le sue capacità di analisi nella Casa del Grande Fratello 2024. La giovane modella non lo vede pienamente coinvolto nella situazione, ma crede che voglia semplicemente fare show.

“Lui vede le cose in modo chiaro, ha una bella percezione delle cose, non lo vedo però intenzionato a dire la sua in maniera positiva al fatto, lui vuole dimostrare di avere un talento, la vedo così” lo sfogo di Chiara Cainelli nella casa più spiata d’Italia.

