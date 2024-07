DAZN, Righetti: “Aumento prezzi? In Italia tra i più bassi”/ Inter, sconto per gli abbonati (10 luglio 2024)

DAZN, RIGHETTI: “280 MILIONI SOTTRATTI DALLA PIRATERIA”

Ci sono state parecchie polemiche sull’aumento prezzi di DAZN. La piattaforma che trasmette tutte le 380 partite di Serie A, tra cui 114 in co-esclusiva con Sky, è stata accusata di aver alzato i costi degli abbonamenti senza un motivo, scatenando l’ira dei tifosi di tutta Italia. La replica di Romano Righetti non si è fatta attendere.

L’External and public affairs director Europe di DAZN ha portato alcuni dati sui costi dell’abbonamento di DAZN all’estero: nel Regno Unito si toccano i 90 euro di costo medio mentre in Grecia siamo sui 50 nonostante si possa fare un solo accesso a streaming e con un numero più limitato di partite.

A complicare la situazione in casa DAZN è sicuramente la pirateria: “Circa 280 milioni di euro a stagione sono sottratti alla visione legale del campionato di Serie A, con clienti che utilizzano servizi illeciti intorno ai 2-3 milioni”, spiega Righetti per quanto riguarda la visione illegale del campionato.

DAZN, SCONTO INTER: 12 MESI AL PREZZO DI 10 PER GLI ABBONATI ALLO STADIO

L’Inter si unisce a Juventus, Milan e Roma per quanto riguarda gli sconti per l’abbonamento di DAZN. Chi ha sottoscritto l’abbonamento allo stadio per la stagione 2024/25 pagherà 10 mesi anziché 12, risparmiando così 60 euro sul prezzo di listo per quanto riguarda il pani annuale.

Inoltre, sarà possibile usufruire di uno sconto anche per la soluzione unica: 299 euro invece che 359, passando così a 25 al mese invece che 60. Per aderire a questa promozione da già abbonati bisognerà contattare il servizio clienti DAZN per scoprire quali sono le promozioni attivabili mentre, se ancora non si è registrati, basterà aderire attraverso la mail che verrà mandato dopo il riuscito pagamento dell’abbonamento allo stadio.











