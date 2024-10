DIRETTA CREMONESE SAMPDORIA PRIMAVERA, POCHI PUNTI

Punti importantissimi in palio dopo un inizio negativo: la diretta Cremonese Sampdoria Primavera mette di fronte due squadre che fin qui hanno deluso sebbene si tratti solo delle prime giornate di campionato. Appuntamento venerdì 4 ottobre 2024 alle ore 18:30. La Cremonese era partita sorprendentemente bene battendo 2-1 in trasferta l’Atalanta, ma tutt’ora quella è l’unica vittoria della stagione. Da lì in poi un susseguirsi di emozioni negative con due pareggi e tre sconfitte, tra cui quella dell’ultimo turno contro la Juventus.

La Sampdoria non se la passa tanto meglio, anzi, i punti in classifica sono gli stessi. Il successo è arrivato solo il 20 settembre nella sfida esterna contro il Cesena. Per il resto tre partite perse e due segni X consecutivi con Empoli e Monza.

DIRETTA CREMONESE SAMPDORIA PRIMAVERA IN STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERE LA PARTITA

Se volete vedere la diretta Cremonese Sampdoria Primavera sappiate che vi basterà accendere la televisione sul canale 60 ovvero Sportitalia. Discorso analogo per la diretta streaming con il sito e l’applicazione di Sportitalia visibili e scaricabili su qualsiasi dispositivo.

LE PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE SAMPDORIA PRIMAVERA

Andiamo ora a vedere le probabili formazioni Cremonese Sampdoria Primavera. I padroni di casa si disporranno secondo il 3-4-1-2 con Zilio, Duca e Prendi davanti a Tommaso. Agiranno da esterni Triacca e Tosi con Lorkipanidze e Lottici Testardi a centrocampo. Spaggiari supporterà Gabbiani e Ragnoli Galli. La Sampdoria risponderà con il 4-3-3. Tra i pali Ceppi con davanti a sé Thiago, Zeiraj, Malanca e Ovalle. Patrignani sarà la mezzala destra con Boiro Balde a sinistra e Valisena nel ruolo di regista. In attacco Ofoma, Leonardo e Lukisa.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE CREMONESE SAMPDORIA PRIMAVERA

Sono molto equilibrate le quote per le scommesse della diretta Cremonese Sampdoria Primavera. Basti pensare che l’1 fisso e il 2 in favore dei liguri sono rispettivamente a 2.30 e 2.50. Il segno X del pareggio invece è quotato a 3.60. Molto basso l’Over 2.5 a 1.33 contro l’Under alla stessa soglia a 3.25. Infine Gol e No Gol sono rispettivamente a 1.50 e 2.50.