DIRETTA SAMPDORIA PISA, ALTRA DELUSIONE BLUCERCHIATA?

Due squadre reduci da periodi di forma completamente diversi. La diretta Sampdoria Pisa, in programma domenica 29 dicembre alle ore 19:30, vede da una parte i liguri sempre più in crisi di risultati, dall’altra i toscani che arriva dall’impresa di Santo Stefano ovvero superare il Sassuolo imbattuto da fine agosto. Tornando ai blucerchiati padroni di casa, la Samp non vince una partita dal 27 ottobre ovvero l’1-0 contro il Mantova targato Kasami nella ripresa. Da quel giorno in poi un autentico loop negativo di pareggi e sconfitte, tar cui il pesante 5-1 del Sassuolo.

A proposito dei neroverdi, come abbia scritto prima, il Pisa è riuscito a battere proprio gli emiliani in virtù della doppietta di Tramoni e il momentaneo 2-0 di Toure nel 3-1 complessivo. Il modo migliorare per i nerazzurri di riscattare l’1-0 del Modena.

DOVE VEDERE DIRETTA SAMPDORIA PISA, STREAMING VIDEO

Se siete interessati a vedere la diretta Sampdoria Pisa allora potrete fare affidamento o a DAZN oppure su Amazon Prime Video attraverso LaB Channel. In ogni caso per la diretta streaming è obbligatorio essere abbonati.

LE PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA PISA

Questo l’undici titolare della Sampdoria con il 3-5-2. In porta Ghidotti, difeso dal terzetto Veroli, Meulensteen e Riccio. A centrocampo Ioannou, Ricci, Vieira, Bellemo e Venuti mentre in zona offensiva ci saranno Tutino e Coda.

Il Pisa opta per un modulo simile ovvero il 3-4-2-1. Tra i pali Semper, protetto da Canestrelli, Caracciolo e G. Bonfanti. Esterni Angori e Touré mentre Marin e Piccinini compiranno la mediana. Tandem sulla trequarti Tramoni e Moreo con Lind punta.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE SAMPDORIA PISA

Perfetto equilibrio nelle quote di Sampdoria Pisa con l’1 e il 2 alla stessa cifra ovvero 2.60. Il segno più alto è il pareggio a 3.30. Ci si aspetta almeno un gol per parte poiché il segno Gol è a 1.80 contro l’1.95 del No Gol.

