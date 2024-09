Elisa Maino è una tra le più giovani influencer e content creator del nostro Paese. Nata nel 2003, da giovane ha sempre trovato nel mondo dei social il modo di esprimere la sua creatività. Oggi conta più di 6 milioni di follower su TikTok ed è conosciuta non solo per i suoi contenuti che pubblica in rete, ma è celebre anche per essere una scrittrice ed è nota ai magazine di gossip per le voci di una presunta relazione con Bresh. Voci che, di fatto, non sono mai state confermate.

Proprio queste voci hanno alimentato a dismisura il successo di Elisa Maino tra il pubblico, soprattutto tra i follower più giovani. Debutta sui social nel 2015 e, da quel momento in poi, ha macinato un consenso dopo l’altro, diventato poi una delle influencer più amate e apprezzate in Italia. Con un tono autentico ha trovato il modo di imporsi sul web, non solo come creator ma – come già accennato – anche come scrittrice di romanzi dai toni young adult.

Elisa Maino, chi è la celebre influencer amata dai giovani?

La biografia riferisce che Elisa Maino nasce il 17 gennaio del 2003 a Rovereto, un comune in provincia di Trento. Da ragazzina è sempre stata molto creativa. Ha la passione per la danza e il make-up e, proprio l’amore per i trucchi, è un amore che le è stato trasmesso dalla nonna materna. Successivamente, e ci troviamo nel 2015, apre un profilo su Musical.ly, il social cinese che con il tempo si trasforma in TikTok.

Qui si fa notare dove, insieme ad una amica, comincia a pubblicare video di challenge. Decide poi di dedicarsi al proprio canale social specializzandosi in video a tema make-up. Il successo arriva, tanto da scalare le classifiche di gradimento. Nel 2018, grazie al suo successo in rete, Elisa Maino inizia a dedicarsi a progetti anche al di fuori dei social diventato una scrittrice.

Elisa Maino, i gossip sulla relazione con Bresh

Il suo primo romanzo, #Ops, vende più di 100 mila copie. Nello stesso anno è candidata nella categoria Celebrità del web preferita ai Kids’ Choice Awards e inoltre è protagonista di Ops – L’evento, film documentario che parla della sua vita e del suo successo sul web. Nel 2019 ritorna sugli scaffali con Non ti scordar di me, il sequel del suo primo romanzo, e inoltre esordisce come conduttrice radiofonica presentando insieme a Jason Gagliani il programma Meet&Greet su Rds Next.

La sua vita privata resta comunque un mistero. Elisa Maino, infatti, preferisce non parlare dei suoi amori e di ciò che non riguarda il lavoro. Tra le prime storie d’amore dell’influencer c’è quella con il tiktoker Diego Lazzari, e in seguito l’autrice di #Ops avrebbe avuto una storia con un ragazzo di nome Elias Zanoni. Nei primi mesi del 2023, poi Elisa Maino inizia a frequentare il cantante Bresh, il cui vero nome è Andrea Brasi ma anche se al momento su questo non c’è nessuna conferma.