Gaffe clamorosa per Eva Grimaldi durante una conversazione al Grande Fratello con l’amica Stefania Orlando. Mentre chiacchieravano in giardino con altri concorrenti, Stefania ha ricordato con affetto la sua amata cagnolina Margot. Margot era stata grande protagonista della partecipazione di Stefania al GF Vip 5, tanto da comparire nella finale insieme all’ex marito Simone Gianlorenzi per farle una sorpresa. Purtroppo, a giugno 2023, è venuta a mancare, lasciando un vuoto immenso nella vita di Stefania, che aveva commosso tutti con un post di addio dedicato alla sua “figlia a quattro zampe”.

Stefania Orlando abbandona il Grande Fratello? “Voglio uscire, basta"/ Cos'è successo?

Nonostante l’amicizia che lega le due, pare che questo dettaglio fosse sfuggito a Eva. Infatti, mentre Stefania parlava della mancanza della sua cagnolina, Eva ha chiesto con leggerezza: “E dove sta? Con chi sta adesso Margot?”. Stefania e Zeudi Di Palma non hanno potuto trattenere un sorriso di incredulità, correggendola immediatamente. “Margot è morta, amore”, ha detto l’Orlando, visibilmente scioccata. Rendendosi conto della gaffe, Eva si è subito scusata. “Oddio, scusa,” ha risposto coprendosi il volto con la mano per l’imbarazzo, cercando di trattenere una risata nervosa.

Eva Grimaldi e la battaglia con la cocaina: "Dio mi ha salvata"/ "Balbettavo ancora di più"

Eva Grimaldi fa uno scivolone al Grande Fratello: il video virale sulla cagnolina morta di Stefania Orlando

Il video della gaffe di Eva Grimaldi al Grande Fratello è diventato virale, scatenando reazioni contrastanti. Alcuni fan si sono divertiti per lo scivolone, evidenziando la spontaneità dell’attrice, mentre altri l’hanno criticata, ritenendo insolito che non conoscesse un evento così importante per una persona così vicina a lei nella Casa come Stefania. Nonostante ciò, la showgirl non se l’è presa e ha perdonato subito l’amica.

La perdita di Margot, però, resta un dolore profondo per l’Orlando, che di recente ha dedicato un tatuaggio alla sua amata chihuahua. Sui social, Stefania ha spesso raccontato di non sentirsi pronta a prendere un altro cane, spiegando che teme di non riuscire a dare lo stesso amore a un altro animale. Il dolore per Margot, infatti, è ancora molto vivo e difficile da superare. Tra la morte della sua cagnolina e il divorzio dall’ex marito Simone Gianlorenzi, gli ultimi anni sono stati particolarmente difficili per lei. Anche per questo, probabilmente, ha scelto di rientrare al Grande Fratello, così da aprire un nuovo capitolo della sua vita.

Eva Grimaldi, chi è: "Ho fatto coming out per lealtà"/ "Vivo l'amore alla luce del sole"